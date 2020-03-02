黃惠儀：善用扣稅三寶儲錢

王先生公司上年派發了4個月花紅，可是今年只有3個月薪金，但相對其他行業已算不錯。王先生應如何善用這筆錢，用作消費還是儲蓄投資好呢？

首先，花紅非恒常收入，不能夠視作為一項穩定的收入。另外，要提醒王先生花紅是要繳交稅項的，當作儲蓄或投資時應先扣減。

公司已有全面保險，而且王先生亦有個人月供定額儲蓄和醫療保險，對個人健康已有一定的保障。其實不妨利用這筆花紅用作投保政府上年年中推出的「扣稅三寶」，包括合資格自願醫保計劃（VHIS）、合資格延期年金保單（QDAP）及強積金可扣稅自願供款（TVC），從而得到更大的扣稅額，來降低個人課稅年度的稅務負擔，同時亦可以加強已有的健康保障，以及建立更加穩固的退休方案，絕對是一舉兩得。自願醫保計劃每年扣稅額上限為每人8000元，而合資格延期年金及強積金可扣稅自願供款，兩者合共的每年扣稅額上限為每人6萬元。

另外，王先生想今年內成完兩項人生大事，預備結婚和換樓。先要計算出所需的費用，若不計算未扣稅的15萬元花紅，以現時流動資金約有200萬元；為了令資金更鬆動，並預計一年內同時進行結婚和換樓，因此建議進行風險平穩及高流動性的理財工具，例如一般而言，都建議預留3個月至半年的開支作為可取出的保證儲蓄，以王先生為例即大約9萬至18萬元左右，剩餘可作合適自己的理財方案，以對抗通脹。當已完成這兩項的大計後，餘額便要和自己的理財顧問探討一下自己的理財目標，再作合適的調配。

至於花紅方面，當然可以預留其中10%至15%來作為消費預算，用來獎勵自己一年來的辛勤努力，讓自己在新一年也有新的動力工作呢！

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[黃惠儀 理財信箱]