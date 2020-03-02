經濟
張兆聰 穩增長百萬倉

張兆聰：美垃圾債充斥 小心違約潮

【明報專訊】新冠型病毒疫情隨時演變成全球大流行疫症，環球金融市場暴跌，美股標普指數一周暴瀉11.5%，這種跌市幅度絕對是危機級別。背後原因，是市場擔心疫症一旦導致經濟衰退，美股以至全球將陷入新一場金融危機。

在各國央行減息放水，外加憧憬中國經濟今年復蘇，全球股市從去年9月起展開大升浪，美股尤其強勁升近30%，科技股估值遠超歷史正常水平，僅僅未打破2000年科網泡沫時的高峰。這種升勢本就是由流動性推動，就算各國持續放水，上升動力也有耗盡的一天。

央行彈藥恐盡 企業信貸響警號

當疫症在全球大流行，市場擔心全球總需求大減，企業現金流會出現問題，上周企業信貸價差出現擴闊，儘管水平遠未到危機級別，卻是一個警號。可以說，上周的市况就是從亢奮的估值，一下子進入準危機狀態，跌勢自然急勁。

美國經濟由消費主導，而這又跟美股表現有頗高相關性，聯儲局主席鮑威爾上周五亦立即出來安撫市場，表明會採取行動，美股也算是略為反彈。其實市場早已假設了3月份減息，在鮑威爾言論前，減息概率已達65%。重點是市場反應，亦即減息有用嗎？

如果疫情在美國不至於像中歐日韓等地般大規模擴散，爆發社區感染，經濟仍如常運作，配合聯儲局減息以及美股估值已回落至歷史區間，當投資者認為設局是經濟將正常化、貨幣環境更寬鬆兼估值吸引，隨時有條件再創新高。

保經濟保連任 特朗普淡化疫情

但特朗普為保經濟以求連任，行事與中國都相差無幾，極力淡化疫情嚴重性，與疾控中心要求加大隔離力度、提高民眾危機意識完全對着幹，從郵輪撤僑一事也錯漏百出，允許確診國民回國，回國後隔離措施又兒戲，令疾控中心非常憤怒。若美國走上日韓歐的老路，確診個案持續上升、經濟受到影響，美股就會有大麻煩。就算當局大舉減息，也改變不了消費停頓，企業收入和現金流銳減的問題。

經濟差減回購 美股失支持

美股升勢很主要依靠企業回購支撐，而去年回購金額已相當於全年的自由現金流。若企業收入受到疫情影響而大減，回購也難免同步減少。

此外，美國企業債務高達15萬億美元，佔GDP比率達到74%，遠超2008年時的44%，加上利率持續處於低水平，垃圾債大行其道，一旦經濟下滑，避險情緒升溫而無法融資以至違約(上周企業債市場幾乎停頓)，美股跌幅可以相當驚人。這也是上周機構投資者不問價拋售的一個重要原因。

上周沽出facebook及亞馬遜，算是減低了一些損失，買入金和債則表現迥異，創業板則暫時摸頂。本周會沽出IHI，買入100股微軟。

[張兆聰 穩增長百萬倉]

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