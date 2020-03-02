外賣中介推保溫櫃 集運模式減配送成本

外賣配送科技公司「格仔外賣」（www.lockerfood.hk）行政總裁林培鑫（Kim Lam）表示，他曾經在一個餐飲業協會內負責IT工作，其間接觸到一些數據，發覺2017年本地餐飲業總收入約1100億元，當中97%都是堂食，3%是來自外賣。

他認為，外賣佔本地餐飲業收入的比例較低，除了習慣因素，主要是現時點對點外賣配送模式效率偏低，而外賣平台對於每張訂單設下最低消費額和外賣附加費都頗高。

於是，他和幾名朋友開始研究，利用集中配送來提高效率，以降低平均送餐成本。構思是將一棟大廈或一個小區的訂單集中起來，以客貨車一次過運送。省卻逐戶交收，只送去「智能外賣保溫櫃」儲存，由顧客自行領取。

每格獨立保溫 憑密碼QR Code自取

「智能外賣保溫櫃」外觀像網購貨品儲物櫃，但它提供自動加熱保溫（約40至45℃）及紫外光殺菌消毒功能。兩種功能每格獨立開關，可以節省能源。Kim和幾名朋友由2017年開始研究，2018年成立該公司，到去年第四季完成所有軟硬件開發，包括手機App、網站、後台系統及智能外賣保溫櫃等。

現時已經簽約合作提供餐飲及正在洽商的本地食肆大約50家，當中有大型連鎖食肆，也有中小型食肆，以特色餐廳為主。顧客可以透過公司網站或手機App落單，至於截單時間，暫定是午餐在當日上午11時，下午茶在當日下午2時30分，晚餐在當日下午6時30分。

該公司設計了3種智能外賣保溫櫃，分別有12格、24格及36格，每格最多可以放入4個飯盒。當送餐員將外賣訂單的餐盒放入格仔後，後台系統會自動向顧客的手機發出一個SMS短訊；顧客利用短訊內密碼或QR Code，就可以打開智能外賣保溫櫃領取自己訂購的餐盒。

若顧客收到短訊30分鐘後仍未領取外賣，後台系統會再向顧客發出一個催促短訊；若一定時間內仍未取走外賣，公司客戶服務員工會直接打電話給顧客。

今個月內在本港推出

Kim表示，公司將在今個月正式在本地推出服務，首個設備安裝點是科學園內的一家新食肆。該食肆將於3月中或3月底開張，但現時很多人都會擔心在食肆吃飯有可能增加感染新型冠狀病毒的機會，所以食肆選擇安裝智能外賣保溫櫃，以及利用該公司的網上平台，希望可以接多些生意。

此外，有一家中資公司正在其香港分公司小規模試用，方便員工外賣午餐。該中資公司將來更有可能在旗下便利店安裝智能外賣保溫櫃。其次，有個別私人屋苑正在商討合作，若成事的話，該屋苑App會將公司手機App整合。另外，還有一些商業大廈也在商討之中，以方便其租戶購買外賣。公司將會分區逐步推出服務，首先是科學園，其次是灣仔、鰂魚涌、荃灣、將軍澳等；為控制服務質素，最初幾個分區將會自行配送，估計初期每區只需幾個人送餐；當運作成熟之後，就會將其他分區的配送服務外判。

格仔外賣估計，採用分區集運模式，每個設備安裝點物流成本只佔其外賣訂單總額約4%。Kim解釋，因為公司可根據訂單數量的增長情况，在每個地點增加智能外賣保溫櫃數目。例如，最初訂單不多時，只安裝一部12格或24格櫃，當外賣訂單增加後，換成一部36格或兩三部加上去。

內地已安裝50多部

至於內地市場，去年底已開始有生意。現時內地約有10家餐飲供應商共安裝合共50多部智能外賣保溫櫃來經營外賣自取業務，但地區較分散。由於內地市場太大，所以格仔外賣不會如香港般經營外賣中介平台，也不會涉足配送服務，現時有3種合作方式，分別是賣機、租機，以及向對方小量入股、參與營運。此外，內地有一個大型外賣平台正在對智能外賣保溫櫃做內部測試，但尚未應用於正式服務。

明報記者 薛偉傑

攝影 劉焌陶