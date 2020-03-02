銀保監：不應因疫情下調風險分類

「該認定為不良的要認定為不良」

銀保監指出，疫情爆發以來，不少企業復工復產延期，中小微企業開工率不足，現金流收入大幅減少，流動性壓力亟需紓解，因此對中小微企業貸款實施臨時延期還本付息，將有助於緩解企業財務支出和流動性壓力，給予企業一段時間的緩冲期，有利於企業盡快復工復產，支持實體經濟恢復發展，其中更重點支持前期經營正常、受疫情影響遇到暫時困難、發展前景良好的中小微企業。

根據政策，在1月25日至6月30日期間，如果中小微企業受疫情影響不能按時還本付息，可以向銀行提出延期申請。銀行可根據企業受疫情影響和經營狀况，給予企業一定期限的延期還本付息安排，最長可以延長至6月30日，免收罰息。有關措施對湖北地區有特殊安排，湖北地區各類企業都可以享受臨時延期還本付息政策，同時金融機構應為湖北地區配備專項信貸規模，力爭在2020年普惠型小微企業綜合融資成本較上年平均水平降低1個百分點以上。

不過，銀保監亦提到，銀行業應堅持實質風險判斷，不因疫情因素下調貸款風險分類，不影響企業徵信紀錄。企業復工復產後，經過一段時間的正常經營，如果這些企業仍不能按時正常還本付息，貸款該認定為不良的就要認定為不良。