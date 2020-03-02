海航子公司：集團無被政府接管

稱邀政府協助風險處置工作

根據各家公司公告，指已收到控股股東海航集團的信函，指集團「為有效化解風險、維護各方利益，應其請求，近日海南省人民政府牽頭會同相關部門派出專業人員共同成立了『海南省海航集團聯合工作組』，該組是全面協助、全力推進海航集團風險處置工作，並非接管海航集團。」

其中，東北電氣的通告提到，海航表示根據工作需要，經海航集團股東會、董事會審議通過，海航改選了部分董事並聘任了部分高管人員。但陳峰繼續擔任董事長，原經營團隊保持不變。是次海航集團管理層結構調整，不涉及海航集團實際控制權的變化，且不會對日常生產經營造成影響。

海航前日宣布，海南省政府是應集團要求，與集團高層合作成立「海南省海航集團聯合工作組」，進駐海航協助推進風險處置工作。聯合工作組組長由海南省發展控股董事長顧剛擔任，同時海航亦改組董事會，政府代表顧剛和任清華加入董事局。陳峰仍任董事長，顧剛擔任執行董事長，李先華擔任副董事長。譚向東任公司首席執行官、任清華擔任公司聯席首席執行官。