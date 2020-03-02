網上學習平台Snapask 逆市融資2.73億

用戶停留平台時間提升30%

Snapask主打「網上問功課」，學生上載題目後，由平台配對教師解答，運作模式類似「教育版Uber」。近期本港持續停課，余佑謙表示，平台用戶使用量明顯上升，每月平均發問80條題目，平台停留時間提升30%，他又笑言學生不用上課，以前平台高峰時間為晚上9至10時，現時則推遲至晚上11時。

余佑謙表示，今次融資是希望投放更多資源在產品研發及製作在地化課程影片。對於現時YouTube亦有大量免費學習影片，余佑謙指出，這些影片內容及鋪排未有經過太多設計，單粹以解題為主，並非解說概念，公司希望推出有質素兼「在地化」影片，配合線上問功課，提供更完善自主學習。余佑謙又分享，現時海外網上課程影片動軋數十小時，令到課程完成率只有約15%，因此Snapask會將學習影片「斬件式」上架，片長約5至8分鐘，現時課程完成率可達40%以上。

擬赴星設亞洲總部 否認撤港

問及海外競爭環境，余佑謙認為，教育市場並非排他性，一名學生可以觀看數條影片學習。他指出，東南亞地區的學生早已習慣觀看影片自學，印尼、泰國等地生意起步速度甚至較香港及台灣快。

Snapask計劃在新加坡設立亞洲總部，余佑謙強調，公司並非撒離香港，考慮到未來冀加強拓展東南亞市場，新加坡擁有地理、人才優勢。他透露，今年底前冀將公司人手由現時100人擴展至200人，約四成團隊負責教材研發及製作；約三成負責軟件開發。