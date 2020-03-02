堅拒涉足移植動物器官 「始之於人用之於人」

初始資金可運作三五年

鄭立新表示，現時器官再生技術有兩大方向，除了華源再生主力研究的人體幹細胞培育器官，還有利用基因編輯技術改變的動物器官，也就是異種移植。例如豬心透過基因改造使移植人體後不發生排斥，而且異種移植技術已經去到主要器官臨牀階段，非主要器官甚至已進入應用的階段，步伐走得更前。

雖然如此，但鄭立新斬釘截鐵強調，華源再生不會觸碰異種移植範疇，寧走遠路堅決研究「始之於人，用之於人的器官」，因為在人身上進行動物器官移植，從宗教以及道德角度上仍存爭議，也未必能獲大眾接受。

劃時代的技術亦帶來超前於法律的問題，不過鄭立新對此並不擔心。一來在實際需求下，中國亦談判這個領域，二來預計美國會是首個將之應用的國家，中國可以參考其法律條文，因此到時，中央會修訂相關法律，為再生器官的移植打開綠燈。