華源再生研培育移植器官 主攻胰腺腎臟 助病人減輕醫療費用

明報記者 陳子凌

鄭立新曾擔任過英國葛蘭素威康製藥集團等藥企的中國區主管。也曾領導醫藥投資基金，投資過上百個醫療項目，之所以今次投身再生醫學領域，鄭立新不諱言是被其革命性的顛覆所吸引。目前，華源再生主要研究透過人體幹細胞培育胰腺和腎臟。

冀解決腎病病人洗腎負擔

鄭立新指出，以胰腺為例，內地因胰臟問題引發的糖尿病人多達1.5億人，花費的醫療成本高達1000億元（人民幣，下同）；至於腎病患者有300萬人，洗腎吃藥等等的醫療成本亦要幾萬億元以上。而且糖尿病需要長期吃藥，沒法完全根治；腎病患者洗腎費用高昂，還失去工作能力，對家庭造成很大經濟負擔。

現時要等待移植用器官，主要依靠捐贈，而供求更有嚴重落差，但如果能採用再生器官便能令更多病患得到根治。鄭立新估計，內地對胰腺的市場需求規模達數百億元；腎臟的全球潛在市場達數百億美元。只要華源再生研發成功，並大量培育，他估計屆時胰腺定價只需數萬元，腎臟最多20萬元以內，比起長期服藥和洗腎，不但能大幅降低政府及個人的醫療負擔，患者康復後還可重過正常生活。

胰腺培育料5年後可推出

研究進度上，鄭立新表示，美國在胰腺培育方面較領先，已處於臨牀階段二期，最快3年內便可應用，目前華源再生亦已接近臨牀階段，估計5年後可推出市場；腎臟則可能要長些時間，大約5至7年內。不過，雖然現時全球研發胰腺的公司當中，有一半位於美國，但中國就只有華源再生，而腎臟方面全球只有三間做研究，華源再生除了是當中唯一一家中國企業外，還有份參與投資另一家美國企業，因此可以說，無論是胰腺還是腎臟，公司在中國市場均無競爭對手。

至於其他器官如心肺、肝臟，鄭立新稱因為是人體最主要器官，會待胰腺及腎臟培育與移植技術成熟後才去研究，他直言，胰腺移植可為糖尿病人延命5至10年，如果連重要腑臟也可再生移植，人類平均壽命將可延長10至20年，可說是顛覆性的技術革命。

打入第3屆JUMPSTARTER五強

今次亦是華源再生成立以來首次參加創業比賽，鄭立新表示之所以參賽，並非為了勝負或找投資者，反而是希望趁機認識不同的初創家、學者等等，為其商業模式提供建議，同時也希望提高知名度，好方便招攬人才，因為「器官再生相關的技術科研人員太難找了，是我現在最大挑戰」，鄭立新道。