華源再生研培育移植器官 主攻胰腺腎臟 助病人減輕醫療費用

【明報專訊】近幾年初創企業如雨後春筍，當中金融科技、人工智能等行業一直是「參賽」主流，不過在剛過去的、由阿里巴巴創業者基金會及匯豐舉辦的第三屆JUMPSTARTER環球創業大賽中，專門研究培育及移植用人體器官的深圳華源再生卻成為最後五家獲勝企業之一。華源再生董事長兼創辦人鄭立新表示，公司主要研究胰腺及腎臟再生技術，協助患上糖尿病及腎病病人，減輕昂貴的醫療費用負擔。
明報記者 陳子凌
鄭立新曾擔任過英國葛蘭素威康製藥集團等藥企的中國區主管。也曾領導醫藥投資基金，投資過上百個醫療項目，之所以今次投身再生醫學領域，鄭立新不諱言是被其革命性的顛覆所吸引。目前，華源再生主要研究透過人體幹細胞培育胰腺和腎臟。
冀解決腎病病人洗腎負擔
鄭立新指出，以胰腺為例，內地因胰臟問題引發的糖尿病人多達1.5億人，花費的醫療成本高達1000億元（人民幣，下同）；至於腎病患者有300萬人，洗腎吃藥等等的醫療成本亦要幾萬億元以上。而且糖尿病需要長期吃藥，沒法完全根治；腎病患者洗腎費用高昂，還失去工作能力，對家庭造成很大經濟負擔。
現時要等待移植用器官，主要依靠捐贈，而供求更有嚴重落差，但如果能採用再生器官便能令更多病患得到根治。鄭立新估計，內地對胰腺的市場需求規模達數百億元；腎臟的全球潛在市場達數百億美元。只要華源再生研發成功，並大量培育，他估計屆時胰腺定價只需數萬元，腎臟最多20萬元以內，比起長期服藥和洗腎，不但能大幅降低政府及個人的醫療負擔，患者康復後還可重過正常生活。
胰腺培育料5年後可推出
研究進度上，鄭立新表示，美國在胰腺培育方面較領先，已處於臨牀階段二期，最快3年內便可應用，目前華源再生亦已接近臨牀階段，估計5年後可推出市場；腎臟則可能要長些時間，大約5至7年內。不過，雖然現時全球研發胰腺的公司當中，有一半位於美國，但中國就只有華源再生，而腎臟方面全球只有三間做研究，華源再生除了是當中唯一一家中國企業外，還有份參與投資另一家美國企業，因此可以說，無論是胰腺還是腎臟，公司在中國市場均無競爭對手。
至於其他器官如心肺、肝臟，鄭立新稱因為是人體最主要器官，會待胰腺及腎臟培育與移植技術成熟後才去研究，他直言，胰腺移植可為糖尿病人延命5至10年，如果連重要腑臟也可再生移植，人類平均壽命將可延長10至20年，可說是顛覆性的技術革命。
打入第3屆JUMPSTARTER五強
今次亦是華源再生成立以來首次參加創業比賽，鄭立新表示之所以參賽，並非為了勝負或找投資者，反而是希望趁機認識不同的初創家、學者等等，為其商業模式提供建議，同時也希望提高知名度，好方便招攬人才，因為「器官再生相關的技術科研人員太難找了，是我現在最大挑戰」，鄭立新道。