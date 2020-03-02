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疫情提升管理 奧園健康增長可期

【明報專訊】奧園(3883) 去年3月18日分拆旗下物業管理公司奧園健康(3662)來港上市，後者股價近一年來勁升逾倍，奧園主席郭梓文在專訪中分享奧園健康的增長亮點，亦談及集團在是次疫情中承擔的社會責任，包括在上月下旬武漢市疫情高峰期時，集團全球採購110萬個口罩及8000件醫用防護衣送抵當地醫院，提供裝備協助醫護人員對抗疫情。

在內地新冠疫情爆發於1月下旬引起關注後，奧園健康與其它優質內地物業管理股一樣，股價略為調整便掉頭向上，前周創歷史新高9元，上周略為調整，收報8.36元，較招股價3.66元勁升1.28倍(見圖)。奧園健康上周三亦發「盈喜」，料去年盈利按年勁升逾80%，主要是因為：

去年盈利勁升逾八成

(1)提供服務的預售陳列單位及銷售寫字樓數量增加；

(2)物業管理服務中在管物業建築面積增加；

(3)來自商業運營服務中新開設的購物商場數目及在管建築面積增加。

郭梓文表示，奧園健康有母公司奧園的強大支持，收入向來穩定增長；他續說，奧園健康除了管理住宅及商業物業(寫字樓及購物商場)外，亦具備大健康業務，當中包括醫療、美容及社區養老等新興增值服務，故他有信心集團今年業績可繼續錄得增長。

奧園健康早於2015年7月已成立跨境電商企業「奧買家」，為旗下管理屋苑的住戶及其它用戶提供從線上到線下的銷售服務，目前已覆蓋歐美日韓等60個國家和地區、3000多品牌、近10萬種海外商品，包括化妝品、食品酒水及家居百貨等。

全球採購110萬口罩 1月下旬送抵武漢醫院

郭梓文指出，是次新冠疫情中，奧買家由代購到分配物資為住戶提供貼心服務，加上奧園健康在家居消毒及衛生安排等增值服務上亦取得不少住戶的訂單，故此疫情對集團的經營模式帶來提升。

郭梓文續說，奧園健康在是次疫情中亦承擔不少社會責任，包括在1月知道武漢市疫情告急後，隨即通過奧買家在印度、韓國、日本、馬來西亞等採購110萬個口罩及8000件醫用防護衣，並在1月下旬送抵武漢市及廣州市，支持當地的防疫工作：「我相信奧園屬最及時向疫區捐贈口罩的內房企業之一，第一批在1月24日、農曆年三十晚便抵達武漢醫院，充份體現集團在全球採購及資源配送方面的優勢」。

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