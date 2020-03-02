美股上周急瀉前 巴菲特早作預警

【明報專訊】「股神」巴菲特旗下投資旗艦巴郡在前周末公布第四季及全年業績，他在股東信中表示，如果未來幾十年美國的利率都維持在當前水平上下，而公司稅率也保持在低水平附近，那幾可肯定，美股表現將遠超長期債券，但他作出此美好預測的同時亦附帶預警：「股價明天可以發生任何事情，有時候，市場的大型調整可以隨時出現，也許跌幅可以達50%甚至更多（Anything can happen to stock prices tomorrow. Occasionally, there will be major drops in the market, perhaps of 50% magnitude or even greater）。」
道指全周挫12% 海嘯後最差
已89歲的巴菲特果然寶刀未老，他作出上述警告後，在隨之而來的美股交易日（上周一），市場憂慮新冠疫情向全球擴散，沽股買債避險，道指當日大跌1031點，而且跌勢延續至全周其他交易日，當中，周二及周四更分別急瀉879點及1191點，全周暴挫3583點或12.36%，屬2008年10月金融海嘯以來最大跌幅，而美國10年期國債孳息率上周五創1.1143厘的歷史新低，收報1.1486厘。