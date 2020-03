美股上周急瀉前 巴菲特早作預警

【明報專訊】「股神」巴菲特旗下投資旗艦巴郡在前周末公布第四季及全年業績,他在股東信中表示,如果未來幾十年美國的利率都維持在當前水平上下,而公司稅率也保持在低水平附近,那幾可肯定,美股表現將遠超長期債券,但他作出此美好預測的同時亦附帶預警:「股價明天可以發生任何事情,有時候,市場的大型調整可以隨時出現,也許跌幅可以達50%甚至更多(Anything can happen to stock prices tomorrow. Occasionally, there will be major drops in the market, perhaps of 50% magnitude or even greater)。」