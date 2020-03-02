奧園郭梓文：疫情受控中央寬房策 內房銷售料延續增長

明報記者 葉創成、陸振球

雖然上周美股三大指數均勁跌逾10%，猶如山泥傾瀉（見另稿），惟港股上周跌勢相對溫和，恒指僅下跌1178點或4.32%，而內房股股價期內普遍跑贏大市，個別更逆市向好，該板塊多隻優質股股價去年表現理想後，在是次跌市中亦顯現出韌力（見圖）。當中，奧園去年股價勁升155.5%，屬表現最佳內房之一，其上周股價亦靠穩；奧園去年賣樓收入高達1180億元人民幣，在全國排名第25位，集團早前已發「盈喜」，料去年核心淨利潤將按年增加逾50%，主席郭梓文在本周返回內地工作前，上周五應約接受訪問就是次疫情對內地經濟及內房前景的分析，值得重視。

是次與郭梓文的專訪，在奧園尖沙嘴的香港辦公室進行，記者到達後要經過嚴謹的防疫程序，包括將鞋踏在地氈上、以濕紙巾抹手，以及由奧園提供新口罩更換，並且有專人伺候一絲不苟。不久郭梓文到達，以內地及本港是次疫情中對比其他的國家的情况來打開話題。

多城放寬限購限價 發展商買地意欲轉強

郭梓文表示：「新冠疫情在內地突然爆發初期，可以說是措手不及，但跟着的應對手法果斷，將武漢市向外傳播疫情的情况截斷，所以我們目前有信心內地於4月底前能夠處理好是次疫情……近日我先後到訪日本及澳洲，比較起來，我覺得香港整體防疫表現較佳，特別是向曾到訪內地人士採取14日的隔離措施，確實收到明顯的效果，反而我覺得日本是次比較鬆散，即使7月便舉辦奧運這項國際盛事，也未有就防疫及早提高警覺。」（編按：截至上周六，本港新冠確診個案低於100宗，而日本則接近1000宗）

至於是次疫情對內地經濟及樓市的影響，郭梓文認為，對上月影響較大，隨着近日中央放寬約20個城市的樓市調控措施，料本月住宅銷售會慢慢恢復，「我覺得疫情對內地經濟有一定影響，可幸國家已採取適當措施應對，包括金融、消費及投資的刺激措施陸續出台；至於房地產行業，我留意到天津、重慶、上海、西安、無錫、南昌、杭州等20個城市已分別推出新房策，包括放寬限購、限價、在發展商買地支付款項時給予更多彈性，我覺得這些政策是到位的，不排除會收到效果；事實上，從1月底至2月中，地產商基本上不願意買地，但自從上述政策陸續出台，大家增持土儲的意欲明顯提升」。

籲銀行下調按息 實現惠普金融

郭梓文強調，雖然過去多年各界對內地房地產行業的爭論持續，但他認為，房地產屬承上啟下的軸心行業，即上可帶動金融業，下可帶動製造業，在目前疫情對內地經濟帶來影響的情况下，政府採取積極的政策屬好事。

假如中央希望進一步支持內房市場健康發展，郭梓文建議，可從引導按揭利率下調着手，「雖然內地按揭貸款市場的違約率不高，屬最優質的金融產品，但利率卻一直偏高（編按：目前普遍處於4厘至5厘），與銀行追求利潤有關，每年幾間大型銀行利潤，已高於A股所有上市公司利潤的總和，由此你便知道由老百姓支付的按揭利率有否下調空間。從另一角度看，目前我們老百姓存款的利率相當低，銀行貸款的利率卻很高，銀行賺取的息差太高了，政府近年強調要發展惠普金融，我覺得下調按揭利率便是最直接的惠普金融」。

在疫情可控及政策鬆綁的前提下，郭梓文預測，內房今年整體銷售額按年增長10%，而奧園表現可跑贏同業，「我們（奧園）相信4月底疫情受控後，購買力便會重新釋放，尤其是一批具備經濟實力的準買家，將會加強「雙需」，除了要有一套自住樓的剛需，也會希望多一間其他地方的渡假屋，可作避疫等用途。而在疫情後老百姓會急於提升居住環境，又會帶動一些具備優質物業管理的樓盤需求，綜合而言，我們預測今年此行業銷售額料增長一成；我們近年一直看好大灣區樓市，大灣區在土地儲備中佔比亦較高，有幸見到目前大灣區疫情控制得相當不錯，估計旗下售樓中心3月10日或以前便可恢復營業，今年銷售目標是取得比同業平均（10%）較快的增長」。

社運疫情無損本港地位 續看好大灣區

郭梓文在2018年9月接受訪問時已十分看好大灣區的前景，認為區內「9+2」城市若做到「金融、交通及人才」的「三通」，增長前景亮麗。雖然本港去年6月起爆發社會運動，目前亦面對疫情衝擊，但他在是次訪問中仍然對本港及大灣區的前景信心十足，「在去年7月至今年1月期間，香港人在大灣區買樓數量是有增長的，而奧園位於珠海的項目亦銷售理想，有些家庭更一次過買幾套單位，令我們體驗到香港人的買樓熱情。我們覺得國家提出大灣區『9+2』城市的規劃後，將來有關工作會做得更紮實，我們期待香港這個金融中心能夠繼續在大灣區發揮火車頭的作用，因為在大灣區整體規劃上香港的戲分是頗重的，相信在是次疫情及社會運動結束後，香港的核心地位及發揮的影響力不會改變」。

指疫情有危有機 擬競投港住宅地

奧園去年4月已推出本港首個商業項目、位處葵涌的AOffice 46奧創中心發售，反應不俗；既然郭梓文繼續看好本港前景，他表示，集團亦有興趣競投本港新一個財政年度發售的住宅地皮，「未來一年本港政府推出的土地可興建約1.3萬個住宅，在目前疫情下推出的土地，我們覺得是有危有機，例如SARS時買樓的香港人目前都是笑呵呵的，所以這是一個機遇，對於真正有置業需要的人是一個機遇，我們不排除如有好機會亦會在香港買地，興建具剛性需求的住宅」。

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