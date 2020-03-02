奧園郭梓文：疫情受控中央寬房策 內房銷售料延續增長

【明報專訊】受美股大跌拖累，恒指上周亦急回1178點或4.32%，惟中國奧園（3883）等多隻內房股不跌反升，成為逆市奇葩；今期封面故事專訪奧園主席郭梓文及瑞聯銀行駐香港亞洲首席投資策略師陳祖傑分析最新形勢，助讀者考慮是否投資內房股時作為參考。郭梓文透露，應對新型冠狀病毒疫情為內地經濟帶來的衝擊，中央近日已對20個城市放寬樓市調控措施，旗下售樓中心亦擬於本月恢復運作，而在疫情未來兩個月受控的前提下，他估計今年內房整體銷售增長10%，而奧園表現料跑贏同業；陳祖傑亦對內房後市審慎樂觀，當中比較看好業務集中於一二線城市的發展商。
明報記者 葉創成、陸振球
雖然上周美股三大指數均勁跌逾10%，猶如山泥傾瀉（見另稿），惟港股上周跌勢相對溫和，恒指僅下跌1178點或4.32%，而內房股股價期內普遍跑贏大市，個別更逆市向好，該板塊多隻優質股股價去年表現理想後，在是次跌市中亦顯現出韌力（見圖）。當中，奧園去年股價勁升155.5%，屬表現最佳內房之一，其上周股價亦靠穩；奧園去年賣樓收入高達1180億元人民幣，在全國排名第25位，集團早前已發「盈喜」，料去年核心淨利潤將按年增加逾50%，主席郭梓文在本周返回內地工作前，上周五應約接受訪問就是次疫情對內地經濟及內房前景的分析，值得重視。
是次與郭梓文的專訪，在奧園尖沙嘴的香港辦公室進行，記者到達後要經過嚴謹的防疫程序，包括將鞋踏在地氈上、以濕紙巾抹手，以及由奧園提供新口罩更換，並且有專人伺候一絲不苟。不久郭梓文到達，以內地及本港是次疫情中對比其他的國家的情况來打開話題。
多城放寬限購限價 發展商買地意欲轉強
郭梓文表示：「新冠疫情在內地突然爆發初期，可以說是措手不及，但跟着的應對手法果斷，將武漢市向外傳播疫情的情况截斷，所以我們目前有信心內地於4月底前能夠處理好是次疫情……近日我先後到訪日本及澳洲，比較起來，我覺得香港整體防疫表現較佳，特別是向曾到訪內地人士採取14日的隔離措施，確實收到明顯的效果，反而我覺得日本是次比較鬆散，即使7月便舉辦奧運這項國際盛事，也未有就防疫及早提高警覺。」（編按：截至上周六，本港新冠確診個案低於100宗，而日本則接近1000宗）
至於是次疫情對內地經濟及樓市的影響，郭梓文認為，對上月影響較大，隨着近日中央放寬約20個城市的樓市調控措施，料本月住宅銷售會慢慢恢復，「我覺得疫情對內地經濟有一定影響，可幸國家已採取適當措施應對，包括金融、消費及投資的刺激措施陸續出台；至於房地產行業，我留意到天津、重慶、上海、西安、無錫、南昌、杭州等20個城市已分別推出新房策，包括放寬限購、限價、在發展商買地支付款項時給予更多彈性，我覺得這些政策是到位的，不排除會收到效果；事實上，從1月底至2月中，地產商基本上不願意買地，但自從上述政策陸續出台，大家增持土儲的意欲明顯提升」。
籲銀行下調按息 實現惠普金融
郭梓文強調，雖然過去多年各界對內地房地產行業的爭論持續，但他認為，房地產屬承上啟下的軸心行業，即上可帶動金融業，下可帶動製造業，在目前疫情對內地經濟帶來影響的情况下，政府採取積極的政策屬好事。
假如中央希望進一步支持內房市場健康發展，郭梓文建議，可從引導按揭利率下調着手，「雖然內地按揭貸款市場的違約率不高，屬最優質的金融產品，但利率卻一直偏高（編按：目前普遍處於4厘至5厘），與銀行追求利潤有關，每年幾間大型銀行利潤，已高於A股所有上市公司利潤的總和，由此你便知道由老百姓支付的按揭利率有否下調空間。從另一角度看，目前我們老百姓存款的利率相當低，銀行貸款的利率卻很高，銀行賺取的息差太高了，政府近年強調要發展惠普金融，我覺得下調按揭利率便是最直接的惠普金融」。
在疫情可控及政策鬆綁的前提下，郭梓文預測，內房今年整體銷售額按年增長10%，而奧園表現可跑贏同業，「我們（奧園）相信4月底疫情受控後，購買力便會重新釋放，尤其是一批具備經濟實力的準買家，將會加強「雙需」，除了要有一套自住樓的剛需，也會希望多一間其他地方的渡假屋，可作避疫等用途。而在疫情後老百姓會急於提升居住環境，又會帶動一些具備優質物業管理的樓盤需求，綜合而言，我們預測今年此行業銷售額料增長一成；我們近年一直看好大灣區樓市，大灣區在土地儲備中佔比亦較高，有幸見到目前大灣區疫情控制得相當不錯，估計旗下售樓中心3月10日或以前便可恢復營業，今年銷售目標是取得比同業平均（10%）較快的增長」。
社運疫情無損本港地位 續看好大灣區
郭梓文在2018年9月接受訪問時已十分看好大灣區的前景，認為區內「9+2」城市若做到「金融、交通及人才」的「三通」，增長前景亮麗。雖然本港去年6月起爆發社會運動，目前亦面對疫情衝擊，但他在是次訪問中仍然對本港及大灣區的前景信心十足，「在去年7月至今年1月期間，香港人在大灣區買樓數量是有增長的，而奧園位於珠海的項目亦銷售理想，有些家庭更一次過買幾套單位，令我們體驗到香港人的買樓熱情。我們覺得國家提出大灣區『9+2』城市的規劃後，將來有關工作會做得更紮實，我們期待香港這個金融中心能夠繼續在大灣區發揮火車頭的作用，因為在大灣區整體規劃上香港的戲分是頗重的，相信在是次疫情及社會運動結束後，香港的核心地位及發揮的影響力不會改變」。
指疫情有危有機 擬競投港住宅地
奧園去年4月已推出本港首個商業項目、位處葵涌的AOffice 46奧創中心發售，反應不俗；既然郭梓文繼續看好本港前景，他表示，集團亦有興趣競投本港新一個財政年度發售的住宅地皮，「未來一年本港政府推出的土地可興建約1.3萬個住宅，在目前疫情下推出的土地，我們覺得是有危有機，例如SARS時買樓的香港人目前都是笑呵呵的，所以這是一個機遇，對於真正有置業需要的人是一個機遇，我們不排除如有好機會亦會在香港買地，興建具剛性需求的住宅」。
[封面故事]
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