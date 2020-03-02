澳門2月賭收大跌88% 15年新低

賭場停業半月 重開人流疏落

早前為防止新型冠狀病毒肺炎疫情擴散，澳門境內全部賭場在2月5日起停業15日，至上月20日凌晨零時重開，即整個2月僅開放14天。而且在上月20日恢復營業的賭場只有29間，賭枱開放不足三成，人流明顯大跌。而且澳門博彩監察協調局亦宣布了嚴格的防疫規定，包括賭場內上班員工不可以超過平日的三分之一，賭枱不能設有企位，賭客亦需要隔位坐才能下注。

永利澳門（1128）母公司永利度假村昨日公布業績，其中披露永利澳門截至去年底止全年扣除息、稅及折舊前盈利（EBITDA）約13.78億美元，按年下跌12.6%。集團在業績報告中提及疫情帶來的影響，鑑於新型肺炎日後潛在擴散，以及防護措施的實施或解除尚不確定，無法合理估計對公司未來經營業績、現金流量或財務狀况影響。

永利澳門去年EBITDA跌12.6%

集團表示，自澳門賭場重開後，所有娛樂場須遵守多項由政府提出有關員工與客戶健康及安全的措施，包括開放的賭枱及角子機的間距限制等，加上中央政府暫停允許大陸居民到訪澳門的簽證及團體旅遊計劃、中國若干城市的隔離檢疫及香港政府暫停香港前往澳門的渡輪服務直至另行通知，令到訪澳門的人數自疫情爆發以來急劇下跌。