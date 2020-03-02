Credit Hero：經濟下滑 網貸申請趨升

【明報專訊】初創企業兼網貸平台Credit Hero創辦人及行政總裁林樹朗表示， 隨着本港經濟下滑，網上貸款查詢出現上升趨勢，11月至1月旗下的網站流量達到3萬，共有4500至4800人遞交申請文件，其中單計1月流量，按月升1.7倍。林樹朗表示，去年6月爆發反修例運動後，每月申請宗數都按年錄得兩位數字增長，雖然如此，但他指現時平台並未錄得壞帳，認為只要做好信貸評核，風險仍屬可控的。
林樹朗表示，現時公司主要透過網上廣告，引導流量到公司網站，用戶在平台填寫個人資料，身分證明文件及出糧戶口資料，即可完成整個申請過程。
林樹朗認為，現時貸款市場競爭激烈，同行花費巨大宣傳費搶客，公司則透過精準廣告，以較低的成本取得顧客拓展生意。林樹朗稱，目前公司有90%貸款用戶透過手機申請，但不會考慮推出貸款App，因為下載App變相增加了用戶申請步驟，或會降低客戶使用意欲。
看網上社交活動評估客戶質素
至於近年不乏網貸平台推出大學生貸款，林樹朗表示，現時相關貸款佔比只有3%至4%。他認為，很多大學生從事兼職，甚少大學生畢業前因為未能償還貸款而破產。至於以往傳統貸款公司依賴分析申請人環聯信貸報告批核貸款，林樹朗提到，現時環聯信貸只是Credit Hero輔助角色，公司更加重視分析申請人出糧戶口及網上社交活動，評估客戶入息及支出水平。
去年消委會建議成立行業放債人特定監管機構，加強牌照審批，林認為建議有助規管提高行業質素，但愈多監管變相阻礙自由市場，間接令急需周轉人士更加難獲得貸款。