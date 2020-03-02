經濟

銀行推抗疫貸款 息率較「財仔」高 利率介乎4.6至5.1厘 最多借3萬

【明報專訊】新型冠狀病毒肺炎肆虐，危及本港經濟，市場普遍預期失業率將急速上升。金管局於上月中呼籲銀行加強支援個人客戶，目前已有6家本地銀行響應推出「個人支援貸款」，協助受疫情影響的市民資金周轉。本報比較中銀香港（2388）、渣打、匯豐等銀行（見表），若以貸款3萬元及分期24個月還款期為基準，貸款年利率介乎4.64至5.11厘，雖然略低於銀行本身的稅貸及個人貸款產品，但相比個別中小型銀行甚至俗稱「財仔」的財務公司，息率卻高出近倍。

明報記者 溫藹紅、歐陽偉昉

目前本港有6家銀行推出「個人支援貸款」，分別是中銀香港、渣打、匯豐、恒生（0011）、東亞（0023）及南洋商業銀行，主要針對零售、餐飲、旅遊業等受疫情影響行業。本報以顧客身分分別致電銀行，以最高貸款3萬元，24個月還款期計算，當中以中銀香港較低息（4.64厘）；匯豐、恒生年息5.11厘，月平息劃一0.22厘；東亞雖同為5.11厘，但職員指月平息為0.25厘，更游說指借稅貸的可貸款額度更大及更「抵」；南商則未有提供相關息率。

銀行職員游說借稅貸「額度更大更抵」

對於計劃與一般貸款產品的主要分別，大部分銀行職員均指最大分別在於支援貸款的審批速度會更快，小額借貸而言息率上亦較低。不過，相比個別中小型銀行及財務公司，支援貸款息率其實依然高出近倍，當中網上貸款平台WeLend的個人貸款年息僅為2.78厘，華僑永亨的稅貸年息為2.71厘，即使星展的「貸易清」私人貸款年息亦僅為3.38厘。美國萬利理財亞太區總裁張佩儀坦言，支援貸款的年息雖然低於一般銀行的私人貸款，但仍高於一般財務公司、稅貸及樓宇按揭的貸款年息（大約2厘至4厘不等），屬於中間水平，相對之下借稅貸的確更加划算，惟現時踏入借稅貸尾聲，加上支援貸款毋須作任何抵押，提供短期的資金周轉亦可以考慮，但強調必須清楚了解個人的借貸目的與還款能力。

息率比同一銀行個人貸款低

對比銀行本身分期貸款產品，以貸款期24個月為例，匯豐支援貸款及貸款額5萬元以下的一般分期貸款年息分別為5.11厘和6.05厘，中銀香港支援貸款年息4.64厘，借同期分期貸款，10萬元以下實際年利率為4.95厘；稅貸方面，支援貸款相對也較為優惠，東亞貸款額10萬元以下稅貸年息6.04厘，支援貸款則為5.11厘，另外恒生貸款額5萬元以下稅貸年息5.34厘，支援貸款則為5.11厘。

至於失業人士能否申請支援貸款，大部分銀行稱只要能提供過去3個月或10月以後的入息證明即可，僅恒生職員表明計劃主要針對受影響之現職客戶，待業人士有機會不能通過審批。

相關字詞﹕新型肺炎 財務公司 東亞 恒生 匯豐 渣打 中銀香港 金管局 失業率

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