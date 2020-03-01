復工抗疫 內地陷兩難

據官方統計，27日全國新增確診病例仍有327例之多，新增死亡病例44例。已經治愈的患者重新被檢測出核酸陽性、無癥狀患者等特例不時出現，北京、重慶、廣東等地個別企業復工後出現聚集感染，境外疫情輸入壓力加大，凡此種種均表明，加快復工復產潛在風險不容忽視。

但若再不盡快讓各行各業恢復正常生產經營，國內工農業生產和服務業將深受其害，不少企業很可能因接單難、履約難不得不關門了事，整個經濟也會傷筋動骨。屆時，「現有貧困人口全部脫貧」也罷，「全面建成小康社會」也罷，都將面臨嚴峻挑戰。

面對這一兩難，內地採取的策略是分區分級精準復工復產。

湖北不復工 下游車鏈「無米下鍋」

所謂精準，首先是根據不同地區疫情形勢分類施策，低風險地區要盡快將防控策略調整到外防輸入上來，全面恢復生產生活秩序，中風險地區要依據防控形勢有序復工復產，高風險地區要繼續集中精力抓好疫情防控工作。

其次，區別對待不同行業、不同企業、不同環節，優先保障在產業鏈供應鏈中具有重要地位的龍頭企業復產復工。

這一舉措旨在兼顧疫情防控與恢復經濟兩大目標，但卻沒有考慮到產業鏈、供應鏈是一個完整的鏈條，其中一個環節「掉鏈子」，整個鏈條都難以有效運轉。因疫情形勢不同，不同區域、不同行業執行不同復工復產政策，會使企業難以正常生產經營。

如湖北是內地汽車工業的重要基地，大量零部件供應商在此集聚。若湖北遲遲不復工，下游汽車裝配企業將「無米下鍋」。

差異化防控 分級復工較可行

中國美國商會主席葛國瑞日前也表示，中國內地各省復工政策和進度不一，這對業務範圍已涵蓋全國的美企而言是一大困擾。

雖然如此，但在疫情走勢仍有不確定，全國執行統一復工政策存在風險背景下，分區分級復工復產已是緩解防疫與恢復經濟這一兩難最現實可行的辦法。

差異化防控策略之下，預計內地生產和需求的修復將逐步實現而非一蹴而就，完全修復仍需時日。為盡可能縮短這一過程，盡快打通人流、物流堵點，放開貨運物流限制，推動產業鏈各環節協同復工復產，應成當務之急。

[馮其十 神州新形勢]