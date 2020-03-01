美孚細2房做價 較去年社運前低12%

市場消息稱，荔枝角美孚新邨7期荔灣道16號中層D室，屬實用464方呎2房戶，新近獲用家以685萬元承接，實呎14,763元。翻查資料，該座中高層D室，實用同為464方呎，於去年5月以775萬元成交，實呎16,703元，即單位於9個月內跌價12%。據悉，單位原業主於2009年5月以256萬購入，是次轉手帳面獲利429萬元，物業逾10年升值1.7倍。

唐明苑單日兩宗白居二入市

另白居二中籤者無懼樓市淡靜，積極物色單位，其中將軍澳唐明苑日前單日錄得2宗白居二入市個案。世紀21物業經理魏仕良表示，其中一宗成交為唐輝閣高層10室，實用594方呎，原業主於上月起放售，叫價650萬元（未補地價），獲白居二中籤者垂青，雙方議價後以605萬元（未補地價）成交，較原叫價低45萬元或7%，實呎10,185元，屬市價水平。原業主於1999年以綠表價113.6萬元購入，持貨21年，帳面獲利491.4萬元或4.3倍離場。

一號九龍道昨售兩伙

至於一手市場方面，仍然推售新盤貨尾為主，昨日共售逾20伙一手單位，其中信置（0083）旗下深水埗一號九龍道昨日售出2伙，上月全月共售出8伙。另恒地（0012）旗下西半山羅便臣道新盤THE RICHMOND日前加推30伙，昨日上載最新銷售安排，於本周三（3月4日）以先到先得形式發售10伙應市，包括6個開放式戶、2個1房戶及2個2房戶，定價由713.6萬至1838.5萬元，實呎介乎32,584至39,284元，計算最高折扣金額7%後，折實售價由663.6萬至1709.8萬元，折實實呎介乎30,304 至36,534元。 據悉，項目累售50伙，套現約4.17億元。