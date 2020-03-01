家人一起購物 同一帳戶扣錢

未包裝新鮮食品 按件數出售

設於西雅圖的最新無人雜貨店「Go Grocery」，貨架約有5000件貨品。它們按件數而不是重量出售。客戶可拿起各款未包裝的新鮮食品（例如梨或蘋果），然後走出店門。由於蔬菜等新鮮食品需定期噴濕氣，貨架上的重量感應器難以準確判斷重量的細微變化。店內的貨品來自亞馬遜旗下全食超市（Whole Foods）及其他本地供應商，當中包括寵物食品、包裝肉類、奶酪、廁紙等常見雜貨。亞馬遜稱，貨品種類與街坊雜貨店相同，締造生活化的體驗。

藉全食超市網絡配送食物

「Go Grocery」是亞馬遜擴張雜貨店業務的一部分。亞馬遜目前除擁有500多家全食超市外，最近又準備另一雜貨連鎖店，首家門店將於今年在洛杉磯開業。雜貨配送也是亞馬遜近年發展的重點。亞馬遜目前利用全食超市的門店網絡，向客戶提供食物配送服務。亞馬遜還透過Amazon Fresh配送服務，在美國部分地區向客戶速遞雜貨。

隨着亞馬遜的雜貨業務站穩陣腳，沃爾瑪（Walmart）和Target等零售巨擘也加強雜貨的配送力度。沃爾瑪本月表示，網上雜貨銷售助其美國電商業務在第四季收入增長35％。亞馬遜表示，「Go Grocery」未來將會於市區開店，並爭取擴展至市郊，不過初期不會提供送貨服務。至於無人收銀技術暫未有計劃推展至全食超市。

[企業地球村]