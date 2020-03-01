亞馬遜無人店面積大增 規模較便利店增4至20倍

資料來源：《華爾街日報》

這家新開張的無人雜貨店佔地超過1萬方呎，主要售賣新鮮雜貨。它使用一系列鏡頭、貨架傳感器及軟件，讓顧客隨意拿起有機食品、葡萄酒等，毋須排隊結帳就可離開商店。顧客走出店門後，智能手機軟件會自動向顧客的帳戶收費。 亞馬遜希望最新的無人雜貨店能向零售業界展示最新的技術，向業界推廣「Go」無人收銀系統。

《華爾街日報》引述知情人士稱，亞馬遜最近與潛在的合作伙伴談判，爭取便利店、機場和運動場內的商店採用。消息指出，亞馬遜打算為合作伙伴的門店安裝相關設備，並提供多種收費模式，包括固定授權費，或按店舖收入拆帳等。

亞馬遜：可應用店舖面積無上限

亞馬遜的實體零售及技術副總裁庫馬爾（Dilip Kumar）表示，亞馬遜近年在西雅圖、紐約、芝加哥及三藩市經營了25間「Go」品牌的無人便利店，面積介乎450至2300方呎。隨着鏡頭技術及電腦算法的改進，令最新的無人雜貨店面積大增，最新的技術可應用於更大的商店，店舖面積將不會再有上限。

「Go」技術授權是亞馬遜試圖與零售業競爭對手攜手合作的新嘗試。傳統零售商一直視亞馬遜為主要威脅。不過亞馬遜近年已跟連鎖藥房Rite Aid Corp.及美國百貨公司Kohl's Corp.簽署合作協議， 替它們處理提貨、退貨等。

研究機構Gartner的技術分析師Joanne Joliet指出，亞馬遜的無人收銀技術，還可應用於多種用途，包括追蹤庫存或顧客的購物習慣。亞馬遜的無人商店也啟發其他零售商和科技創業公司探索類似的技術。總部位於加州的Grabango Co.，正為地區雜貨連鎖店開發自動化系統。在歐洲，連鎖超市樂購（Tesco） 也在測試類似技術。

分析：零售業利潤偏低 自動化未必划算

不過亞馬遜的規模和影響力，可能會令部分潛在的合作伙伴感到不安，而且業界對如何保護自己的顧客購物數據也會存在疑慮。亞馬遜可能需要承諾建立機制，保證不會取得潛在合作伙伴的商業數據。一些分析師更質疑，為利潤率偏低的零售行業安裝高成本的自動化系統是否值得。一些無人收銀技術供應商表示，建立和維護自動化系統的成本，動輒數百萬美元。

亞馬遜稱，隨着相關設備價格下降，且亞馬遜的軟件效能提升，零售業將可更有效控制自動化系統的成本。目前「Go」團隊可處理的顧客與貨品交互方式愈趨複雜，但成本沒有顯著增加。

市場研究機構eMarketer的電子商務分析師利普斯曼（Andrew Lipsman）表示，亞馬遜的「Go」商店目前不太可能盈利，但這項投資可望通過技術授權等方式取得回報。亞馬遜在經營這項業務時有頗大迴旋空間 ，因為其以往經營的不同業務長遠仍可扭虧為盈。

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