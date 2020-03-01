聯儲局承諾撐經濟 美股跌幅收窄

鮑威爾指美國經濟基本因素仍然強勁，不過疫症對經濟活動構成風險，將使用工具和合適的方法支持經濟。據芝商所基金利率期貨計算，昨日市場預期減息0.5厘的機會率高達95%，遠高於只減息0.25厘的5%。高盛報告預期至今年6月底聯儲局將累計減息0.75厘。

道指上周五跌幅收窄至1.39%報25,409點，標普500指數跌0.82%至2954點，納斯達克指數倒升0.01%至8567點。總結全周，道指跌12.36%，標指跌11.49%，納指跌10.54%，為2008年金融嘯以來最大單周跌幅。資金湧入避險工具，美國10年期國債收益率降至1.163厘，為歷來新低。科技股亦獲低吸，Nvidia升6.92%，微軟升2.452%。疫情增加遙距辦公需求，視像會議服務商Zoom今年升55.3%，不過投資者疑似「炒錯股」，場外交易的Zoom Technology今年升5.56倍，不過後者與Zoom並無關係。

「恒指黑期」回升 恒指料高開

恒指夜期低開早段靠穩，不過美股開市前跌幅擴大失守26,000點，收報25,803點，下跌1.45%，低水327點。不過被稱為「恒指黑期」的HS50指數收報26,495點，比恒指收市高366點；ADR港股比例指數微升0.23%，報26,190點。耀才證券研究部總監植耀輝認為，聯儲局減息帶來正面政策因素，對港股刺激作用。不過市場始終擔心疫情若進一步擴散，減息不能對經濟有太多幫助，相信港股反彈過後有機會再下試26,000點。目前恒指處於「頭肩頂」形態，一旦失守則有機會跌至24,000點。