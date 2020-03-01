海南官員進駐海航 助處置風險

政府代表任執行董事長

聯合工作組組長由海南省發展控股有限公司董事長顧剛擔任，常務副組長由海南洋浦經濟開發區管理委員會主任任清華擔任，副組長分別由中國民用航空中南地區管理局副局長李雙臣、國家開發銀行信貸管理局副局長程功擔任。

海航昨日亦改組董事會，政府代表顧剛和任清華入局。陳峰仍任董事長，顧剛擔任執行董事長，李先華擔任副董事長。譚向東擔任公司首席執行官、任清華擔任公司聯席首席執行官。

「清盤王」黎嘉恩接管海德福

海航集團近日傳聞不斷，彭博社在2月中報道，海南省政府計劃取得海航控制權，將其資產轉撥至省內不同公司，並拆分航空公司予內地三大航空公司。上周三（26日）指中證監收到投訴，關於一隻私募債券在去年7月到期時違約，並在同日非公開發行新債，涉嫌欺詐發行，中證監將調查。違約後，海航兌付了其他債券的本、息，亦違反關於償付順序及優先性的規定。

海航旗下子公司香港航空，上月初早前宣布裁減400名駐香港及海外的機組和後勤員工，相當整體員工約一成，同時要求非空勤員工每月至少放無薪假2周，空勤人員亦需放無薪假，並在上月中已解僱了逾150個機艙服務員。另外，港交所證權披露資料顯示，由海航控股74.96%權益的海德福集團（0442），由有「清盤王」之稱的德勤中國副主席黎嘉恩及合伙人接手，成為該集團的接管人，於2月26日作技術申報。

此外，在美國申請破產的賈躍亭在洛杉磯發布聲明稱，表示經過多輪協商後與債權人達成共識，正式向美國加州中區法院提交破產重組核心條款清單，破產重組程序將正式進入最終方案文本確認和投票。賈躍亭一方表示，在破產重組的核心條款做出了巨大的讓步。