疫情影響全球供應鏈 廠商撤出內地

訓修：部分內地訂單轉孟加拉

最近進行招股的服裝標籤生產商常達控股，計劃集資1.25億至1.45億元，當中集資所得有82.3%用於在孟加拉建新廠。生產線外移，避免供應鏈集中一地頓時變得吃香。除了常達之外，從事製帽的飛達更早於2013年成為先驅，到未受關稅影響的孟加拉設廠，至今聘用逾5400人。從事假髮生產的訓修，其管理層回覆本報查詢時表示，多年來在孟加拉投資超過6億元。經多年發展，在孟加拉及中國內地聘用員工分別約2萬人及約550人。現時孟加拉員工平均月薪為100多美元，比在中國為低。因應近期內地爆發新冠肺炎，部分中國同業的訂單，亦有轉移至孟加拉，集團近月訂單亦有上升之勢。

訓修企業融資部總監阮觀通補充，有廠商曾向他們打探在孟加拉設廠的可能。他說，集團在當地經濟園區尚有41.63畝土地可用，加上正申請巴士運營牌照配合區內工人上下班，本身又配備收地及建築團隊，可協助其他有意過來設廠的廠商。

匯盈資產管理董事總經理謝明光指出，不少上市廠商遷往孟加拉，有避開供應鏈斷裂的好處。移往當地的廠商，經多年發展，亦漸見成績。但是因為遷往當地者非手機或電子科技產品製造商，因此未至成為投資者首選及為意。