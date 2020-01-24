內地PMI急插至35.7 差過海嘯 統計局：復工率升政府紓困 3月有望反彈

明報記者 歐陽偉昉

組成製造業PMI的5個分類指數，皆處於50的盛衰分界線之下，其中生產活動和反映本地需求的新訂單指數皆跌至30以下，另外新出口訂單指數亦跌至28.7。另外，2月非製造業PMI跌至29.6的新低，遠低於預期的50.5，比1月急跌24.5。

非製造業PMI跌至29.6

除金融服務外，各行業均處收縮區間，交通運輸、住宿餐飲、旅遊等消費行業的PMI更跌至20以下。綜合PMI為28.9，比1月下跌24.1點。

國家統計局服務業調查中心高級統計師趙慶河表示，2月中國PMI受疫症影響較大，但目前已初步遏制，逐步減少對生產的負面影響，企業復工率回升較快，市場信心穩步恢復。他預期，大中型企業復工率將在3月底由自2月的78.9%升至90.8%，其中製造業企業將自85.6%升至94.7%，再加上政府近期推出的減稅降費、金融服務等，幫助中小企紓緩困難加快復工步伐，預計3月PMI將有所改善。

ING：中國今明兩季出口將續疲弱

ING銀行出任大中華經濟師彭藹嬈認為，復工後有助提振生產和新訂單兩個分類指數，但疫症不僅令工業停產，同時中斷生產供應鏈，即使中國工廠可在3月復產，但日、韓和歐美疫症剛剛才開始蔓延，當地生產暫停，受全球產業鏈影響的中國貨品出口訂單同樣會受到牽連，預計中國今明兩季出口將會持續疲弱。

人行本周或向中小企貸款普惠型降準

至於3月表現，彭藹嬈指出3月的情况難以比2月更差，預期可回復至50以上擴張水平，但PMI只是向廠商統計相對上月表現的調查，不是實際活動數據，回升也不代表經濟活動已回復到疫情前水平。彭藹嬈預期，為穩定就業和國內消費，中國會在3月繼續提供優惠政策，或於本周人民銀行會進行針對中小企貸款的普惠型降準0.5個百分點，另外中期借貸便利（MLF）、市場報價貸款利率（LPR）續降0.1個百分點，亦會繼續提供穩崗和就業補助。