明報記者 林尚民

攝影 黃志東

峻源已獲批入伙紙，預計短期內有機會獲批滿意紙後交樓，樓盤由3座物業組成，合共提供148個單位，有別於近年市場推出的樓盤，峻源以大單位為主，明顯主攻家庭客，連同特色單位在內，最細實用面積亦有879方呎，標準戶922方呎起，最大面積特色戶更達2678方呎。

主打3房戶 標準戶面積922呎起

若以標準樓層計，項目第二、三座除個別低層單位外，大部分均以一梯三伙設計，全為3房1套間隔，實用面積介乎922至1428方呎，共有98伙，佔樓盤整體約66%，當中A、C室面積較大，擁前後雙景，所有房間及大廳均可望海景，飯廳可望山景。至於B單位，則以海景為主。

至於項目的第一座，則以一梯兩伙設計，並集中提供4房單位，項目設30個4房單位，佔樓盤單位總數約20%，實用面積1615至1656方呎。

與現時市場大部分樓盤一樣，峻源同樣設有特色單位，包括連平台、連花園、連天台、全層，以及複式單位，實用面積879至2678方呎，共有20伙，佔比約14%。

由於物業已落成，發展商已開放現樓予公眾參觀，其中一個2座19樓B室交樓標準單位，實用面積922方呎，屬3房1套間隔，已是屋苑標準單位中，面積最細的戶型。

單位最吸引人之處，是大廳及所有房間，以至廚房，均可望海景，從大廳走到水滴形露台，更能感受壯闊海景迷人之處。單位海景可說是多重景觀，左邊是區內數個新落成或正在興建的樓盤，亦可望海星灣，前望較遠的位置，可以遠眺大埔慈山寺觀音像，正望八仙嶺、船灣淡水湖一帶景色。

遠眺大埔慈山寺觀音像

單位大廳呈「L」形，間隔分明，可以劃分客飯廳，大廳面積超過270方呎，有足夠空間讓一家大細共聚天倫，客廳設落地玻璃趟門，光猛開揚。進入大廳旁的走廊，左邊是工作間連套廁，可用作工人套房，右邊則是兩間面積約70方呎的細房，適合用作小孩房間或書房。

走廊盡頭則是主人房連套廁，面積約180方呎，空間感十足，雖然主人房不設露台，但窗戶設計採落地玻璃趟門，令房間更加通爽。單位廚房同樣望海，並配備了一系列國際品牌電器及爐具，適合愛下廚的人士。不過值得留意，單位內兩個浴室均沒有通風窗。

■有片睇

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