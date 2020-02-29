Open Menu
主頁
每日明報
即時新聞
明報OL網
明報影片
明報健康網
訂戶專享
會員平台
經濟
要聞
港聞
經濟
娛樂
社評
觀點
中國
國際
教育
體育
副刊
英文
作家專欄
創科線
偵查報道
圖片看世界
經濟
2020年2月29日星期六
陸振球 樓市解碼
睇樓手冊
環球連環跌市 海嘯後最差一周 夜期失守26000點 分析：接飛刀危險
環球股票基金一周淨流出1505億
美股急回 標指6日挫12%
港交所首允遲發年報 押後業績未退讓
資金追捧新物管股 燁星首日超購290倍
新世界全年度擬售150億資產 鄭志剛：處理沒控制權項目 現金為王
新創建中期少賺33%
斥1000萬生產口罩 鄭志剛：港人要靠自己
和記電訊多賺6% 末期息增17%
私有化反應欠佳 九倉系大跌 收購溢價由52.2%跌至26%
港1月人民幣存款按月跌3%
赫斯基季蝕136億 長和：售和黃中國醫藥抵消
李凡榮接任中石油總經理
恐慌加劇 道指周跌4000點 歐股再挫4% 市場料美上半年減息0.75厘
油價一周跌逾一成 4年最傷
歐盟擬強制手機須可自行換電
差估署租金指數兩年半新低 按月跌逾2% 近4年最大跌幅
太古城3房月租2.3萬 呎租33元3年新低
CCL四大指數齊跌 個半月首現 反映疫情
OMA OMA新增逾3%樓價優惠
安寧顯達俱樂部申建599伙 大減三成
陸振球：《基本法》107條失守 推中環地或為財赤填氹
周末睇樓好去處
峻源坐擁多角度靚景
屯馬線通車 半小時直達啟德
娛圈藝人鍾情區內新盤
周末睇樓好去處
prev
next
【明報專訊】（請看附圖）
[陸振球 樓市解碼]
上 / 下一篇新聞
環球連環跌市 海嘯後最差一周 夜期失守26000點 分析：接飛刀危險
環球股票基金一周淨流出1505億
美股急回 標指6日挫12%
港交所首允遲發年報 押後業績未退讓
資金追捧新物管股 燁星首日超購290倍
新世界全年度擬售150億資產 鄭志剛：處理沒控制權項目 現金為王
新創建中期少賺33%
斥1000萬生產口罩 鄭志剛：港人要靠自己
和記電訊多賺6% 末期息增17%
私有化反應欠佳 九倉系大跌 收購溢價由52.2%跌至26%
港1月人民幣存款按月跌3%
赫斯基季蝕136億 長和：售和黃中國醫藥抵消
李凡榮接任中石油總經理
恐慌加劇 道指周跌4000點 歐股再挫4% 市場料美上半年減息0.75厘
油價一周跌逾一成 4年最傷
歐盟擬強制手機須可自行換電
差估署租金指數兩年半新低 按月跌逾2% 近4年最大跌幅
太古城3房月租2.3萬 呎租33元3年新低
CCL四大指數齊跌 個半月首現 反映疫情
OMA OMA新增逾3%樓價優惠
安寧顯達俱樂部申建599伙 大減三成
陸振球：《基本法》107條失守 推中環地或為財赤填氹
周末睇樓好去處
峻源坐擁多角度靚景
屯馬線通車 半小時直達啟德
娛圈藝人鍾情區內新盤
環球連環跌市 海嘯後最差一周 夜期失守26000點 分析：接飛刀危險
環球股票基金一周淨流出1505億
美股急回 標指6日挫12%
港交所首允遲發年報 押後業績未退讓
資金追捧新物管股 燁星首日超購290倍
新世界全年度擬售150億資產 鄭志剛：處理沒控制權項目 現金為王
新創建中期少賺33%
斥1000萬生產口罩 鄭志剛：港人要靠自己
和記電訊多賺6% 末期息增17%
私有化反應欠佳 九倉系大跌 收購溢價由52.2%跌至26%
港1月人民幣存款按月跌3%
赫斯基季蝕136億 長和：售和黃中國醫藥抵消
李凡榮接任中石油總經理
恐慌加劇 道指周跌4000點 歐股再挫4% 市場料美上半年減息0.75厘
油價一周跌逾一成 4年最傷
歐盟擬強制手機須可自行換電
差估署租金指數兩年半新低 按月跌逾2% 近4年最大跌幅
太古城3房月租2.3萬 呎租33元3年新低
CCL四大指數齊跌 個半月首現 反映疫情
OMA OMA新增逾3%樓價優惠
安寧顯達俱樂部申建599伙 大減三成
陸振球：《基本法》107條失守 推中環地或為財赤填氹
峻源坐擁多角度靚景
屯馬線通車 半小時直達啟德
娛圈藝人鍾情區內新盤
prev
next