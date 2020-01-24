陸振球：《基本法》107條失守 推中環地或為財赤填氹

《基本法》第107條是這樣寫的，「香港特別行政區的財政預算以量入為出為原則，力求收支平衡，避免赤字，並與本地生產總值的增長率相適應。」如果香港特區依足第107條，則應該是當政府因經濟不景而令到稅收或土地收入減少，最應該做是的減少支出以求財政平衡，不過現今民粹當道，經濟好政府收入增加時，政客已急不及待的做伸手派，而當出現如近一年的社運衝擊和疫情蔓延令經濟轉疲，政客更加會是第一時間撲出來要政府多花錢甚至「開倉」，那還會記得什麼第107條！

好了，本周陳茂波公布的財政預算案，最矚目自然是每個香港成年人都可以獲派1萬元，加上林林總總比如少收差餉和各種所謂振興經濟的支出，結果出現了多達1300多億元的預算赤字，破盡香港歷史的財赤紀錄，根據彭博社的計算，這1300多億赤字等同超過香港GDP的4%以上（見圖1），財爺並預告未來5年政府的財政都會見紅！如此，可算等同廢了第107條的武功，根據澳門的經驗，一旦開了派錢的頭，便不論經濟好壞，都再不能不派錢，相信以後「財政紀律」一詞，會在港府的字典永久消失！

固然，政府在現在民怨極深的情况，要打開直接派錢這個潘朵拉的盒子，從政治角度上可以理解，事實上隨即進行的民調也反映陳茂波的民望急彈，不過坊間也有評論對人人有錢派的預算案建議並不認同，有說政府公務員有鐵飯碗，經濟如何差也不會被炒和甚少機會被減人工，所以不應派，又有指早前罷工的醫護不值得派，又有反對派說當差不應該有錢派預算云云，甚至說政府將警員薪酬及OT和防暴設施和派錢建議綑綁送去立法會一起審議是「魔鬼在細節」，寧願不要甚至推翻派錢等建議，也不讓政府得逞。

派錢開了頭 財政紀律易永消失

筆者聽到上述言論，雖也未必贊成一刀切派錢，卻也想起台灣已故才子李敖的一個故事：

某年李敖獲邀到北京演講，他在大學說了他自己的一宗往事，說是日本人一直不願承認慰安婦的罪責，希望有關的台灣慰安婦收聲，更說她們可私下收日方的一筆錢，但就要放棄追究慰安婦的事，要知道一些受害人年事已高兼貧病交煎，可能極需那筆錢，但就受到衛道之士說不能收，否則便是喪權辱國，要受唾駡，要那些受害人自作天人交戰的決定。

增公營房屋比例添財赤壓力

李敖知道了，便立刻賣了自己大宅，將錢給那些台灣受害人，但當然要她們保證不再收日本人的掩口費！今天，會否有香港版李敖出現，不是只叫貧弱者不收政府的1萬元，而是伸出援手？

香港出現赤字，除了是經濟轉衰令收入減少，也因派糖等支出增加所致，另政府周四公布新一年賣地可興建的私人住宅只有15,730伙，與本年度的15,540伙相若，並連續兩年低見1.5萬餘個水平，與近9個財政年度平均每年約27,850伙相比，2020/21年度大幅減少約44%（見圖2）。這兩年新推土地可建私宅單位數量明顯減少，一來可能是搵地真的困難，二來則應和特首林鄭月女娥將每年房屋供應的公私營比例由六四比變為七三比有一定關係，這種改變，會減少私人住宅的地價收入，而興建公營房屋則多屬虧本生意，則會增加財赤壓力。107條失守會對將來世代有深遠影響，因如財赤持續，政府便可能反過來「量出為入」，既可能舉債，又或要加稅，如日本便經常要增加消費稅並反過來又令經濟更容易出現衰退。至於對樓巿影響，政府周四便宣布會推出中環商業地王招標，巿場估值達960億元，未知是否有用來為財赤填氹的目的。

近年利率向下 定息按揭未必受歡迎

說到財政預算案，內容說：「為了讓有意置業人士有更多貸款選擇，減低他們面對利率波動的風險，香港按揭證券有限公司將推出試驗計劃，透過銀行提供上限為1000萬港元，年利率分別為百分之二點七五、二點八五及二點九五的十、十五及二十年期的定息按揭貸款。計劃的總貸款額為十億港元，會視乎市場反應再作檢討。」

定息按揭可減低買樓後利率可能上升和波動的風險，不過如利率向下，則往後的減息便沒能受惠，而定按息率也會較現行的浮息按揭利率為高，供樓人士或會不願意吃「眼前虧」。其實，美國早流行長達30年的定息按揭，截至周四晚美國30年定按利率為3.45厘（見圖3），如香港希望銀行願意積極推出同類產品，香港便也要深化長債巿場，令其更活躍和規模更大，以讓銀行也可以對冲提供長年期定息按揭的風險。

[陸振球 樓市解碼]