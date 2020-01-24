安寧顯達俱樂部申建599伙 大減三成

禹洲2750萬再購土瓜灣泰捷工廈單位

城規會文件顯示，地皮面積430,818方呎，原以地積比率1.5倍作發展，現修訂為1.422倍，擬興建9幢9至13層高住宅樓宇，提供599伙，較舊方案建議的828伙減少28%，另樓面面積由原先的64.66萬方呎減少5%至61.3萬方呎。

此外，內房禹洲地產（1628）近年積極進行舊樓併購，由副主席郭英蘭名下的健采有限公司，於本月中再增購土瓜灣泰捷工廠大廈一個單位，為8樓B室，成交價2750萬元。據悉，該工廈樓齡達45年，具重建價值，禹洲自2018年起開售對該廈進行收購，目前已取得約60%業權。

旺角蚊型地昨起招標 估值逾億

另旺角新填地街及上海街地盤住宅官地，昨日起招標，地皮面積2718方呎，建築物最低三層指定作非工業用途，其餘以上樓層指定作私人住宅用途，最高可建樓面24461方呎。普縉執行董事張聖典表示，據賣地章程，地皮將分為A、B兩個地盤作考慮及計算，兩地盤分別有最高住宅及非住宅用途的面積限制，但並沒有限制項目最大上蓋面積、層數及高度等。綜合業界人士意見，上述地皮估值由1.2億至2.2億元，預計每方呎樓面地價介乎5000至9000元。