OMA OMA新增逾3%樓價優惠

OMA OMA自去年6月開售至今累售343伙、套現19.7億元的OMA OMA，新優惠包括為採用90天即供付款的買家（售價照訂價），提供3%稅項回贈優惠，惟買家必須先簽署正式買賣合約；另一項新增的9成按揭、3年利息回贈Super Easy Plus計劃（售價照訂價加5%），相關回贈利息金額若等同樓價9%，即實際優惠約4%。

包括九成按揭3年利息回贈

其他新盤亦有部署，恒地（0012）上月開售至今累售50伙、套現4.17億元的羅便臣道THE RICHMOND，以折實平均實呎34,673元加推30伙，維持最高7%折扣，提價幅度約1%，折實價636.1萬至1782.7萬元、折實實呎3.03萬至3.85萬元。

THE RICHMOND加推30伙均呎3.5萬

價單顯示，THE RICHMOND是次加推，個別單位提價約3%；如新推22樓實用206方呎C室，折實實呎33981元（折實價700萬元），相對23樓實用206方呎C室，折實實呎33,096元（折實價681.7萬元），提價2.7%。

本月新盤暫售322伙

綜合市場資訊，2月份迄今新盤總體銷情約322宗；最新成交包括中信泰富馬鞍山峻源，昨沽出2伙屬實用1185方呎3房戶，成交價1946.8萬和1950萬元、實呎均逾1.64萬元。另嘉里（0683）何文田皓畋，以3300萬元售出10座8樓實用943方呎A室3房戶，實呎近3.5萬元。