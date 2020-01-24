CCL四大指數齊跌 個半月首現 反映疫情

CCL最新報178.11點，按周跌0.38%；反映大型屋苑樓價走勢的CCL Mass報179.71點，按周跌0.46%；CCL（中小型單位）報178.05點，按周跌0.45%，連升5周後回軟；CCL（大型單位）報178.39點，按周跌0.03%，連跌3周共0.4%。

中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指出，春節後肺炎疫症擴散，樓市交投大減，以致CCL及CCL Mass同樣連跌2周，分別累跌0.41%及0.48%；同期CCL（中小型單位）累跌0.45%，CCL（大型單位）累跌0.2%。雖然近日二手買賣增加，短期內樓價有望止跌回穩，但對CCL的影響預計3月下旬才反映。

十大屋苑本月價量齊跌 錄192宗跌7%

四大分區方面，僅九龍指數錄得按周升幅，今周錄176.89點，按周升0.04%，反映九龍樓價仍然逆市企穩；港島CCL Mass報183.51點，按周跌0.40%。新界西CCL Mass報164.03點，按周跌1.29%，連升5周後回軟；而新界東CCL Mass報186.23點，按周跌0.44%。

另中原統計，十大屋苑業主大增議價幅度，刺激買家入市，令本月錄192宗成交，雖較1月206宗減少6.8%，惟宗數較去年12月共118宗多63%（見圖），反映交投仍保持暢旺，其中鰂魚涌康怡花園、鴨脷洲海怡半島及紅磡黃埔花園的成交量，更按月上升20%至1.3倍不等。

做價方面，部分業主下調叫價及擴大議價空間，令屋苑平均呎價下跌。十大屋苑中有8個屋苑實呎按月下跌，跌幅介乎1.2%至5.1%，並以東涌映灣園跌幅最大。中原預計，財政預算案中推出不少惠民措施，二手交投可望逐步回穩。

楊鐵樑媳婦7341萬沽寶雲大廈

此外，土地註冊處資料顯示，中半山寶雲大廈低層4室，實用3273方呎，於1月中、即本港錄得首宗武漢肺炎確診個案前，以7350萬元沽出，實呎約2.25萬元。

原業主早於1958年7月以8.6萬元購入單位，去年6月由前首席大法官楊鐵樑的媳婦、楊余夏卿接管該遺產物業，帳面獲利7341.4萬元，物業62年間升值854倍。