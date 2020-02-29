太古城3房月租2.3萬 呎租33元3年新低

劈租15% 租金回報2厘

向來被視為「樓市寒暑表」的太古城，新錄一宗低價租務成交。中原高級區域營業董事張光耀表示，上述泰山閣中高層E室，屬實用689方呎3房戶，業主月租叫價最初為2.7萬元，新近減價4000元或15%後，以2.3萬元租出、實用呎租33元，相關呎租料為同類單位3年來新低。業主去年4月以1280萬元購入，租金回報約2.2厘。

君匯港2房1.8萬租出 低市價5%

九龍方面，奧運站君匯港新錄一宗低市價租務成交。香港置業高級聯席董事謝啟源表示，君匯港6座中層B室，屬實用474方呎2房戶，業主叫價2萬元，放租3天即吸引區內客洽詢，雙方議價後減價2000元或10%，以1.8萬元租出，實用呎租38元，比屋苑同類單位市值呎租約40元低5%。業主2006年328.6萬元購入，租金回報6.6厘。

豐連開放式戶月租9500元

至於新界屋苑，祥益分行經理黃文樂表示，屯門半新盤豐連新錄一宗「即睇即租」成交，單位為1座高層D室，屬實用263呎開放式單位，業主減租1000元或約一成後，以9500元租出、實用呎租36元，新租客早前亦曾租住豐連。業主2016年278萬元購入，租金回報4.1厘。

世紀21奇豐分行經理黃宗信表示，馬鞍山星濤灣新錄一宗減價租務成交，單位為2座低層C室，實用513方呎2房間隔，望海景，業主原叫租1.8萬元，放盤3個月後以1.75萬元租出，實用呎租34元，即減價500元或約3%。業主2017年600萬元購入，租金回報3.5厘。