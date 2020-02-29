差估署租金指數兩年半新低 按月跌逾2% 近4年最大跌幅

明報記者 林尚民

值得留意，上述數字還未反映武漢肺炎對樓市的影響。差估署最新公布，今年1月份租金指數報185.6點，數字為2017年7月錄得183.6點以來新低，並較去年12月189.6點按月跌2.1%，為2016年2月跌2.9%以來的最大單月跌幅。

此外，最新租金指數由2019年9月份起已連續下跌了5個月，較去年8月高峰期200.1點累跌7.2%。資料顯示，對上一次最長租金指數跌勢，要數到2015年10月至2016年4月期間，當時正值股市下跌，內地又實施熔斷機制，租金指數連續下跌7個月，累跌共7.9%。

未反映武漢肺炎對樓市影響

此外，各類型單位租金指數普遍下跌，僅實用1722方呎以上E類大單位向上，最新報144.7點，升0.83%。其中A、B及C類中小型單位，最新租金指數報189.2點，按月跌2.27%；D及E類大單位，最新報150.5點，按月持平。

近4年最長跌勢 累跌7.2%

至於售價指數方面，雖然2019年6月至10月，該指數連跌5個月共4.71%後，去年11月指數輕微反彈，但12月及今年1月，差估署售價指數再度連跌兩個月，1月份數字報378.2點，按月輕微下調0.18%，兩個月則共跌1.7%，較去年5月396.9點高位下跌4.7%。各類型單位售價指數走勢各異，其中實用面積小於431方呎的A類單位及實用面積為1076至1721方呎D類單位逆市向上，最新分別報420.4點324.2點，按月升0.12%及0.87%。

售價指數連挫兩月累跌1.7%

事實上，租金急升成為近年樓價持續高企的重要因素之一，一旦租金持續回落，業界料勢增樓價下調壓力。中原地產亞太區副主席及住宅部總裁陳永傑表示，本港經濟去年開始受到中美貿易戰、反修例風波等的影響，加上今年爆發新型冠狀肺炎疫情，三大因素夾擊下，香港經濟大受衝擊，令本地客、以及外國來港工作的國際租客對租盤需求均急挫，料差估署稍後公布2及3月租金指數勢將續跌，預料今年首季私宅租金指數累跌8%。

代理料首季租金指數累跌8%

另利嘉閣研究部主管陳海潮則認為，因差估署指數滯後，1月指數主要反映12月下旬至1月上旬市况，當時社會運動情况略為緩和，加上月初中美貿易戰簽署首階段協議，及有準買家欲趁當時預期的春節後的小陽春之前偷步入市，令樓價跌幅較去年12月收窄。

不過，下次公布2月數字時，將會反映新冠肺炎疫症對樓市的影響，預期2月官方售價指數將按月挫逾2%，或成逾1年來最大單月跌幅。