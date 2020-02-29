歐盟擬強制手機須可自行換電

洽統一充電插頭 蘋果衝擊大

分析指出，若電池可隨意拆卸，iPhone必須大規模更改設計，更可能會失去防水功能及纖薄外形。此外，歐洲議會也爭取手機製造商統一使用USB-C（Type-C）充電插頭，以同一款充電器用於所有便攜式裝置。由於安卓手機大多採用USB-C，一般認為歐洲議會的建議只會影響蘋果，蘋果為此提出反對。

此外，蘋果行政總裁庫克對內地控制疫情表示「非常樂觀」，「認為內地正在控制疫情，（新增感染）數字正在每天下降」。庫克又談到供應鏈如何應對疫情，稱很多工廠已經復工。

另外，軟銀旗下的願景基金、淡馬錫等作為主要股東的外賣速遞平台DoorDash，已提交首次公開募股（IPO）申請，最快於春季上市，可能是今年首批大型IPO之一。召車軟件優步（Uber）及Lyft等仍在虧損的獨角獸企業去年上市後股價偏軟，共享辦公室WeWork更上市計劃觸礁，令市場關注到DoorDash此類尚未盈利的初創企業前景。去年的一輪融資對DoorDash的估值為126億美元。

（綜合報道）

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