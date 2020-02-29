油價一周跌逾一成 4年最傷

油組商每日再減產100萬桶

由於60萬桶是疫情惡化前的減產目標，因此沙特擬將減幅擴大。根據新建議，新的每日100萬桶減產份額，大部分將由沙特承擔，而科威特、阿聯酋及俄羅斯將分擔其餘份額。消息指出，沙特尚未爭取到各方達成協議，而俄羅斯在疫情影響未明之下，抗拒進一步擴大減產。不過俄羅斯能源部長諾瓦克已承認，油組及其他產油國先前對疫情的評估可能需要調整。

油組及其盟友於2018年達成協議，按當年10月的產量，在2019年起每日合共減產120萬桶。至去年底，油組及盟友又將減產幅度擴大至每日170萬桶。由於沙特等每日的減產幅度，較其原本承諾更大，意味目前每日減產幅度達210萬桶。若在現有的減產基礎上，額外減產100萬桶，將使油組及盟友的總減產量超過每日310萬桶，這將是環球金融海嘯以來最大的減幅。市場指出，油組與盟友需迅速採取行動，否則油價可能繼續下滑。國際油價昨跌逾2%，5月到期的布蘭特期油昨在每桶50美元水平徘徊，紐約期油曾跌穿每桶45美元。

（綜合報道）

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