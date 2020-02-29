恐慌加劇 道指周跌4000點 歐股再挫4% 市場料美上半年減息0.75厘

CME Group的利率期貨數據顯示，交易員預期3月減息四分之一厘的概率達55%，45%概率減息半厘。今年沒有投票權的聖路易斯聯儲銀行行長布拉德（James Bullard）昨表示，疫情可能會導致聯儲局下調利率，但目前為止，毋須降低短期借貸成本。

道指開市急挫千點 其後收窄至600點

俗稱「恐慌指數」的芝加哥期權交易所波動率指數（VIX）昨升至48.13，為2018年2月以來高位。資金避險，美國10年期國債孳息率跌至1.16厘，再創歷史新低。兩年期債息跌至0.95厘，是2016年11月以來低位。減息預期令美元偏軟，日圓兌每美元升至107.84，為1個月高位。新興市場貨幣受壓，印尼盾兌美元跌2%，是逾8年來最大單日跌幅。

印尼盾單日跌2％ 8年最勁

不過疫情蔓延之際，歐元止跌回升。市場預期聯儲局減息，歐美息差收窄，影響到美元的吸引力。不過更大原因出於套利交易平倉。自上周末以來，大量資金湧入歐元，推動歐元兌美元過去一周上漲1.8％。之前投資者以廉價成本借入歐元，投資於風險較高的資產，現在投資者又拋售這些高風險資產買回歐元，帶動歐元向上。野村控股外匯策略師羅切斯特（Jordan Rochester）稱，市場不總是理性，目前意大利的疫情惡化，但歐元上漲，是受套利交易平倉影響。

事實上，歐洲的增長前景持續疲軟。德國央行昨警告，受疫情影響，德國今年經濟增長可能比預期差。法國財長勒梅爾（Bruno Le Maire）亦警告，疫情對經濟增長的影響可能較之前預期大，可能要調整疫情對經濟影響的估計。

口罩股阿爾法早段升48%

部分市場人士趁金價近期高企沽出獲利，期金昨晚跌逾30美元，跌至每盎司1606美元左右，跌幅逾2%。與抗疫相關的股票則逆市急升，口罩股阿爾法科技（Alpha Pro Tech）昨早段升48%，聯合保健產品（Allied Healthcare Products）升逾1倍。

中國、日本及意大利等疫情嚴重的國家，其信用違約掉期（CDS）的成本急增。意大利的5年信用違約掉期較周四收市上調22個基點至154點子(即替10000美元意大利國債買違約保險，保費為154美元)，升至接近6個月高位。日本CDS升4個基點至23點子，而中國CDS升7個基點至49點子，兩者升至8月中以來高位。

（綜合報道）

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