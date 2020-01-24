赫斯基季蝕136億 長和：售和黃中國醫藥抵消

赫斯基績後曾挫逾一成

長和指出，旗下赫斯基確認去年第四季除稅後之非現金資產減值及其他支出總額合共為23億加元，主要與公司於北美洲之上游資產有關，包括旭日能源項目及大西洋省份及加拿大西部分部，並大致上基於偏低的長期商品價格假設，以及未來資本開支減少。集團解釋，未來資本開支減少的影響為儲備減少，繼而令資產價值降低，其他支出包括撇減勘採相關資產，以及利馬煉油廠在完成原油靈活性項目後與多餘設備相關而終止確認某些資產。

就EBITDA而言，集團所佔赫斯基非現金虧損約59.83億元，並將因集團於2019年10月出售和黃中國醫藥部份權益後，不再確認其為附屬公司，而成為49.86%之聯營公司而產生之出售收益約68.85億元而全部抵銷。因此，集團去年盈利能力並未受赫斯基虧損所影響。