港1月人民幣存款按月跌3%

1月份人民幣存款有所減少，金管局估計可能與一些企業在農曆新年前的財務調撥有關，並透露根據初步數據，截至2月中存款已有所回升。局方又指出，香港銀行體系的人民幣流動性管理維持穩健，1月份的人民幣即時支付結算系統錄得的平均每日交易額超過1.1萬億元人民幣，代表香港的人民幣資金池繼續支撐大量的金融中介活動。

港元存款升1.1% 外幣存款跌1.2%

另外，1月份新申請按揭貸款個案為9115宗，按月增加16.3%。新批按揭貸款額較去年12月減少6.4%至249億元，當中一手樓交易批出貸款減少13%至46億元；二手交易貸款減少7.1%至147億元。至於涉及轉按交易所批出的貸款則增加2%至56億元。另新取用按揭貸款額按月增加9.6%至234億元。

外匯基金總資產4.2萬億元

截至1月底，外匯基金總資產為4.2萬億元，按月減少651億元，其中港元資產減少469億元，外幣資產減少182億元。