私有化反應欠佳 九倉系大跌 收購溢價由52.2%跌至26%

明報記者 陳偉燊

會德豐周四公布私有化的消息後大幅炒高39.7%後，惟升勢無以為繼，昨天跌幅超過10%，低見59.35元。九倉昨日復牌，股價暴跌16.5%，低見16.44元；九置更連跌兩天，昨日再跌6.23%，低見35.35元。

未見有機構股東持股3%或以上

按昨日九倉孖寶最新做價，連同吳光正擬出資每股12元的私有化作價，至昨日止，吳光正提出的私有化組合代價降至只有63.79元。這不單較原定的出價71.9元低11.28%，並較會德豐現價的溢價幅度收窄至7.48%，同時比停牌前會德豐做價47.25元的溢價幅度降至26%，較原來的溢價52.2%明顯收窄。

另根據吳光正提出的私有化會德豐之建議，是採納協議安排形式進行，相對通過門檻會較低，但是不無風險。按照首關法院會議投票安排，私有化需要獲得非與大股東相關人士的持股者75%同意，及少於10%的持股人反對。以私有化建議涵蓋的會德豐獨立股東佔股32.51%、持股逾6.67億股計，即有股東持股逾3.25%投反對票便會失敗告終。

但本報翻查該股的持股狀况，除大股東吳家及相關信託外，並未見有機構股東持股3%或以上。持股相對較多的Vanguard，在會德豐持股亦只1.45%。

花旗料私有化會成功

儘管今次會德豐私有化之議，讓原本以為九倉會被私有化之議的投資人士希望落空，但是海通國際及星展均預期，預料該系的重組活動陸續有來，藉此減少被私有化的會德豐在港之地產發展業務與九倉重疊。

花旗的報告直言，今次私有化對九倉不利，由於預期九倉將與會德豐的地產業務合併，將耗用手頭資金，因此九倉被私有化機會將會降低，但是吳光正出價每股現金12元，較會德豐的地產業務帳面價10.3元為高，預料私有化會成功。