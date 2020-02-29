和記電訊多賺6% 末期息增17%

港澳客戶約370萬 按年升12%

期內，服務收益較2018年同期跌1%至36.13億元，集團指出，收益減少受累於本地數據月費計劃價格受壓，不過部分跌幅因漫遊數據收益增長強勁，以及企業解決方案帶來更多貢獻所抵消。

營運數據方面，集團的港澳客戶截至去年底止總數約370萬，按年上升12%，其中40%為後繳客戶，後繳客戶流失率較2018年同期收窄0.1個百分點至1.2%。不過，受累於市場競爭激烈，及對手機綑綁月費計劃的需求下降，集團期內綜合後繳總每用戶平均收入（ARPU）按年下跌6%至205元。

集團執行董事及行政總裁古星輝表示，新型冠狀病毒疫情爆發為旅遊業增加不確定因素，預期未來數月對漫遊數據收益會有影響，不過認為疫情爆發目前對集團的盈利影響有限，因為電訊服務有如生活必需品。

古星輝指出，現時亦正投入資源發展5G基建，並將於本年稍後時間推出，古星輝稱，5G有助企業提升管理效率，因此期望來自企業市場的收益會有理想增長。