新創建中期少賺33%

內地收費公路免收費 馬紹祥：料無重大影響

集團於去年11月完成富通的收購後，富通2個月已帶來1.6億元貢獻，自收購後的年化保費和新業務價值分別達11%及21%的按年增長，償付比率超過580%。

集團策略組合中，設施管理應佔經營虧損達3.64億元，較2018財年1.46億元大幅擴大；同時，受社會運動導致旅客及訪客人數下降，集團已結束澳門免稅店業務；交通業務期內虧損增至2910萬元。

內地肺炎疫情持續嚴峻，早前宣布在疫情防控期間實施免收所有收費公路車輛通行費，集團行政總裁馬紹祥指，相信不會帶來重大長遠影響，亦不影響派息，內地亦將出台配套保障道路投資者，惟暫時並無確實時間。去年傳出集團有意出售新巴城巴業務，馬紹祥指，雖然不時收到有關出售城巴及新巴的查詢，但暫時「手頭上未收到Offer（要約）」。

至於會否取消巴士加價申請，及會否裁員減薪等，馬無正面回答，僅指巴士業務在去年經營困難，成本上升，載客量無增加外，更受到社會事件影響，已加緊應變開源節流。惟遇上疫情「雪上加霜」，已進行班次調整及鼓勵員工放無薪假，希望同事能「共渡時艱，互相理解」。