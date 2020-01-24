新世界全年度擬售150億資產 鄭志剛：處理沒控制權項目 現金為王

明報記者 陳偉燊

新世界上半年度錄得收入324.64億元，較市場預期為佳。瑞銀及高盛的報告均指出，該集團的基本溢利符合預期。瑞銀更稱，據管理層指引，在出租物業貢獻增加之下，派息會持續增長，長遠來自發展物業及收租物業的收益比例將調整至1對1，並預告未來幾年內地的合約銷售會按年增加20%，給予新世界「買入」評級，目標價11.8元。高盛則將新世界由2020至2022年度的預測基本盈利調高2%，該股昨日收報10.02元。

上半年基本溢利跌27% 中期息不變

新世界上半年度業績顯示，在港以銷售貨尾盤傲瀧、名鑄、柏蔚山為主，沒有新盤銷售，因此來自香港及新加坡的售樓盈利只有17.77億元，按年大減69.01%。反而內地售樓及香港的收租業務分部盈利分別按年大增59.46%及20.22%，達到50.23億及8.48億元。酒店分部的虧損則按年大增6.03倍，虧蝕達4.25億元。

鄭志剛昨日在視像會議上表示，現時新世界手持現金及存款630億元，可用的銀行融資亦達310億元，因此可動用資金約946億元。他強調，今年6月底完成餘下再融資計劃，因此不用集資。新世界將在逆市下以現金為王，伺機入市，冀化危為機。雖然日前出售德福廣場二期及PopCorn II的收益權，他指出，這非看淡後市，反而透過優化組合，例如處理非具控制權或只持少數股份項目，本年度希望出售非核心資產150億元。

指今次疫情影響大過SARS

隨着新世界下半年推售新盤，鄭志剛期望，未來二至三年維持每年150億至200億元合約銷售。大圍站上蓋項目有望第二季展開銷售，他對樓市後市審慎樂觀，相信會平穩及橫行，更會在疫情後釋放購買力。同時新世界會在內地及大灣區佈局，在中期反映出來的合約銷售多達116億元。

他又稱，今次疫情影響大過SARS，各行各業出現大的連鎖反應，令香港受前所未有的衝擊。不過，員工是重要資產，因此沒有大裁員計劃，冀共渡時艱。