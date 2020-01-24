資金追捧新物管股 燁星首日超購290倍

3券商借出46億孖展

統計本地3家券商借出燁星孖展，輝立借出35億元，信誠借出10億元，耀才借出1億元，共計錄得46億元孖展，燁星公開發售額約1580萬元，相當於超購290倍。燁星母公司為內房鴻坤地產，主要於北京及周邊發展，此次上市亦有恒地（0012）主席李家傑撐場作基礎投資者。該股招股期至下周五（3月6日）中午12時止，預計3月13日掛牌。

多家大型企業計劃分拆業務上市，綠城中國（3900）昨日宣布，將分拆房地產代建業務綠城管理主板上市，昨已向聯交所遞表申請。

另外，嘉里物流（0636）公布，旗下泰國快遞業務的Kerry Express（Thailand）已向泰國證交會提交上市申請。

蜆壳電業今起招股 2303元入場

本地風扇生產商蜆壳電業（2381）亦將再度上市，今日（周六）起招股，定價每股0.335元至0.38元，每手6000股，入場費2302.98元。惟公司實際集資額不高，其全球發售3.75億股，一半為銷售舊股，再扣除包銷費及上市開支後，淨集資額4470萬元。招股期至下周五（3月6日）中午12時截止。