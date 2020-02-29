港交所首允遲發年報 押後業績未退讓

港交所在2月初發聲明，容許公司提交未經審計的初步業績。業界對此的疑慮之一，為帳目若不經核數師之手，恐最後與實際情况差異較大。港交所昨日解釋指出，若公司能於公告中「強調存在不確定的地方」，一般情况下不會停牌，但公司亦須提供「不確定性」的細節。若賬目最終仍出現重大差別，港交所表示，將會考慮上市公司及董事處理帳目事宜是否勤勉合理，不會只因重大差別便採取紀律行動。

假設以12月31日為會計年度最後一日，主板上市公司同時面臨4月30日刊發年報的死線。港交所昨日表示，可根據公司特定情况，個別豁免刊發年報要求。不過按現行要求，本港公司股東周年大會一般於6月召開，公司最遲也要於大會上提供年報。

上市公司商會：料多數公司能達要求

上市公司商會總幹事黃明偉表示，歡迎港交所對年報期限的寬限，雖然仍受股東大會期限限制，但估計相當於給予核數師多1個月時間進行核數，令審計工作具一定彈性。他解釋，以往4月底要完成年報工作，現時只需在5月底或6月初寄出年報便可。他補充指出，見到多數本地上市公司現時都具備基本財務資料，預料能達成要求。

會計界人士：料審計委員仍不願「揹飛」

會計師公會會長兼立信德豪非審計部董事總經理江智蛟對本報表示，樂見最新解釋文件中對多數疑慮有所交代。他表示，相信港交所表態亦可一定程度上減輕審計委員會負擔，惟上市公司最終可做到何種程度仍是未知之數。江智蛟續稱，下一步希望可再與港交所磋商，若3月底實在無法按時遞交業績，最終可寬鬆處理。另有會計界人士對本報表示，本次解釋較原先聲明實際上無大改動，對核數界遇到的困難於事無補，料不少董事會的審計委員會成員仍不願「揹飛」。