環球股票基金一周淨流出1505億

美國股票基金淨流出1302億

報告指出，環球政府債券基金錄得6個月以來最多資金流入，達57億美元（約444.6億港元），黃金相關基金亦連續6周錄得淨流入，上周共流入7.89億美元（約61.5億港元），成為商品類的主要推動力。至於流出高息企業債基金的規模就達至兩年以來最高水平，一周淨流出68億美元（約530.3億港元）。

外資連續6日沽A股 昨淨沽出逾51億

至於中港股市方面，北水繼續買入港股，港股通連續5日錄得淨流入，昨日共淨流入43.7億元，建行（0939）淨流入14.39億元，騰訊（0700）錄得4.07億元資金淨流入，中興通訊（0763）、舜宇光學（2382）捱沽，合計淨流出1.14億及7334萬元，港交所（0388）亦被沽出3.2億元。外資連續6日透過滬深股通沽出A股，昨日淨沽出51.37億元（人民幣‧下同），由上周五（21日）起計已淨流出304億元，昨日貴州茅台及五糧液分別淨流出12.4億及9.56億元。