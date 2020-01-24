環球連環跌市 海嘯後最差一周 夜期失守26000點 分析：接飛刀危險

明報記者 蕭嘉聰

歐美股市昨晚再急挫，德國DAX指數大跌4%，道指開市再跌800點，恒指夜期低水一度擴大至344點，報25,785點。

恒指昨一度跌近800點 夜期低水逾300點

MSCI環球指數本周累跌10.4%，是自2008年10月金融海嘯期間曾大跌兩成後，最差的一周表現，當年該指數至5個月後，即2009年3月才見底回升。亞洲市場方面，昨日日本、韓國、泰國及新加坡股市均跌逾3%，上證指數跌穿2900點大關，收市報2880點，深證成指更跌4.8%。

港股昨日盤中曾跌穿26,000點，急跌下多隻重磅股出現大量買盤，例如匯控（0005）於下午近3時的主動買盤高達75%，有證券行一次掛出5400個買盤，涉及990萬股，阿里（9988）及騰訊（0700）亦有類似情况，帶動恒指尾市略為反彈，最終收市報26,129點，較最低位高140點。

恒生投資管理：應趁低吸納 看好中國內需板塊

恒生投資管理認為應趁低吸納，該行指疫情對市場影響相對短暫，股市波動將為投資者帶來機會，可在較吸引的位置為長線投資作部署，即26,000點水平，看好中國內需為主的板塊，包括非必需消費、保健、物管、個別消費者市場導向的保險及銀行股。該行指出，恒指及滬深300指數的預測市盈率及市帳率均低於10年歷史平均值，由於估值吸引，繼續看好中港股市。

然而技術上，恒指呈頭肩頂格局，昨日稍為跌穿頸線（見圖），意味後市跌幅會更大。交銀國際研究部主管洪灝認為，現時入市接飛刀將非常危險。

洪灝以「瘟疫咒」為題發表報告，指市場前景非常不確定，情緒由極端樂觀轉為極度悲觀，短期內海外市場或出現短暫的超跌技術反彈，但由於情緒波動很快，如根據市場情緒變化去接這種「飛刀」會非常危險。他續指出，海外確診病例數量開始超過中國，韓國、日本、意大利成為重災區。在外國政府設定明確的應對策略、海外疫情出現拐點前，海外市場仍會受困。

領展CEO減持 套現逾7406萬

恒指昨收市跌648點或2.42%，報26,129點；國指跌290點或2.74%，報10,302點，成交金額1681億元，較上日大增逾五成。另外，據聯交所《證券披露權益》顯示，領展（0823）行政總裁王國龍本周三以每股平均價74.065元沽售100萬股，套現7406.5萬元。領展指這是行政總裁的私人財務安排。領展昨收報72.2元，跌2.49%，為52周新低。