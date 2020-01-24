經濟

香港地產

派糖改善氣氛 19新盤4天推371伙

【明報專訊】近日新盤市場並無全新焦點大盤推出，發展商均以銷售餘貨為主，但新財政預算案公布多項「派糖」舉措，社會氣氛略見改善。本報統計，今天起至下周一連續4天（2月28日至3月2日），19個主要新盤開展新銷售攻勢，合共推出371伙，其中較大規模銷售，包括長實（1113）深水埗愛海頌，明日推售180伙（當中65伙即約36%以招標形式發售）；中海外（0688）大埔山塘路天鑽，周日則推出123伙招標。

愛海頌天鑽共佔303伙

本月新盤市況受武漢肺炎疫情嚴重影響，但新財政預算案出爐後，交投稍為回升，昨錄逾15宗成交，令2月新盤成交總數增至約310宗，當中嘉華（0173）大埔白石角嘉熙，昨新一輪銷售推出53伙開放式至2房戶，市場消息指售約6伙。

另外，香港興業（0480）旗下愉景灣意堤，昨日亦以2254.66萬元，售出8座6樓B室，屬實用面積1379方呎、3房連儲物房間隔，折合實呎16,350元。

新地（0016）元朗錦田PARK YOHO Napoli亦連沽2伙，單位實用面積717及518方呎，分別以1118.71萬和795.73萬元，實呎均逾1.5萬元。中信泰富馬鞍山峻源亦售出2座7樓A室，實用面積1185方呎3房戶，成交價1938萬元、實呎1.63萬元；峻源本月至今累沽14伙，其中5宗屬2月14日港鐵（0066）屯馬線1期通車後錄得，銷售總值逾2.9億元。

逸璟‧龍灣再增兩宗撻大訂

近日連錄多宗撻大訂的中冶（1618）青龍頭逸璟‧龍灣，自2018年底開售至今累沽的80伙中，至今累錄18宗撻大訂，撻訂率達23%；樓盤新增的兩宗1房單位撻大訂，原於去年4月以477.7萬和483萬元售出，買家本來已簽正式買賣合約，昨日同取消交易，理論上要遭發展商沒收10%訂金各涉約48萬元，惟中冶早前接受查詢表示，項目因斜坡工程問題，料延至今年中、即延遲近一年入伙，會向撻訂買家退回訂金及利息。

相關字詞﹕逸璟‧龍灣 嘉熙 新財政預算案 「派糖」

上 / 下一篇新聞

吳光正低現金比例 私有化會德豐 每股獲派1股九倉1股九置 實際出資81億
吳光正低現金比例 私有化會德豐 每股獲派1股九倉1股九置 實際出資81億
換股後「高息」未必可持續
換股後「高息」未必可持續
特首選舉成分水嶺 吳光正聚焦生意王國
特首選舉成分水嶺 吳光正聚焦生意王國
新地中期核心盈利倒退2.3%
新地中期核心盈利倒退2.3%
北水續買 恒指跌轉升82點
北水續買 恒指跌轉升82點
渣打去年稅前溢利增46% 預告今年收入增長低於目標
渣打去年稅前溢利增46% 預告今年收入增長低於目標
創興銀行去年多賺7.97%
創興銀行去年多賺7.97%
銀娛全年少賺3% 停業期間日燒2300萬
銀娛全年少賺3% 停業期間日燒2300萬
兩新股今起招股 煜盛最多籌13億
兩新股今起招股 煜盛最多籌13億
惠譽標普：財赤不影響港評級
惠譽標普：財赤不影響港評級
百威亞太：內地夜生活近停頓 首兩月收入減
百威亞太：內地夜生活近停頓 首兩月收入減
億達救亡 高息新債換舊債 須75%債權人同意 評級料遭降至近「違約」
億達救亡 高息新債換舊債 須75%債權人同意 評級料遭降至近「違約」
世華第三財季純利近倍升
世華第三財季純利近倍升
AlipayHK登陸澳門 覆蓋逾萬商舖
AlipayHK登陸澳門 覆蓋逾萬商舖
歐美股市早段未止瀉 憂疫症蔓延 道指曾挫950點
歐美股市早段未止瀉 憂疫症蔓延 道指曾挫950點
彭博：沙特阿美籌海外第二上市
彭博：沙特阿美籌海外第二上市
微軟盈警 稱疫情阻礙生產
微軟盈警 稱疫情阻礙生產
張兆聰：港股近底部 買市最直接
張兆聰：港股近底部 買市最直接
力伍：新冠病毒重創全球股市
力伍：新冠病毒重創全球股市
技術取勝：海螺水泥需守住57元
技術取勝：海螺水泥需守住57元
盧駿匡：小心恒指形成頭肩頂
盧駿匡：小心恒指形成頭肩頂
富臨華置股東會奇招抗疫
富臨華置股東會奇招抗疫
劉思明：憧憬救巿 舊經濟股領漲
劉思明：憧憬救巿 舊經濟股領漲
周顯：YouTube拍片轉型 怕窮唯有搏命學
周顯：YouTube拍片轉型 怕窮唯有搏命學
譚新強：COVID-19的尷尬死亡率
譚新強：COVID-19的尷尬死亡率
湯文亮：能承受財赤是好事
湯文亮：能承受財赤是好事
倫敦市中心租金料5年升一成 脫歐明朗化 樓價「疫市」不跌反升
倫敦市中心租金料5年升一成 脫歐明朗化 樓價「疫市」不跌反升
山頂文輝道重推 估值低見140億 2018年流標 當時港府估值240億至480億
山頂文輝道重推 估值低見140億 2018年流標 當時港府估值240億至480億
啟德跑道3商業地或轉住宅用途
啟德跑道3商業地或轉住宅用途
太古城兩房則王逼1400萬破頂
太古城兩房則王逼1400萬破頂
青衣交投回暖 預算案後兩日7成交
青衣交投回暖 預算案後兩日7成交