派糖改善氣氛 19新盤4天推371伙

愛海頌天鑽共佔303伙

本月新盤市況受武漢肺炎疫情嚴重影響，但新財政預算案出爐後，交投稍為回升，昨錄逾15宗成交，令2月新盤成交總數增至約310宗，當中嘉華（0173）大埔白石角嘉熙，昨新一輪銷售推出53伙開放式至2房戶，市場消息指售約6伙。

另外，香港興業（0480）旗下愉景灣意堤，昨日亦以2254.66萬元，售出8座6樓B室，屬實用面積1379方呎、3房連儲物房間隔，折合實呎16,350元。

新地（0016）元朗錦田PARK YOHO Napoli亦連沽2伙，單位實用面積717及518方呎，分別以1118.71萬和795.73萬元，實呎均逾1.5萬元。中信泰富馬鞍山峻源亦售出2座7樓A室，實用面積1185方呎3房戶，成交價1938萬元、實呎1.63萬元；峻源本月至今累沽14伙，其中5宗屬2月14日港鐵（0066）屯馬線1期通車後錄得，銷售總值逾2.9億元。

逸璟‧龍灣再增兩宗撻大訂

近日連錄多宗撻大訂的中冶（1618）青龍頭逸璟‧龍灣，自2018年底開售至今累沽的80伙中，至今累錄18宗撻大訂，撻訂率達23%；樓盤新增的兩宗1房單位撻大訂，原於去年4月以477.7萬和483萬元售出，買家本來已簽正式買賣合約，昨日同取消交易，理論上要遭發展商沒收10%訂金各涉約48萬元，惟中冶早前接受查詢表示，項目因斜坡工程問題，料延至今年中、即延遲近一年入伙，會向撻訂買家退回訂金及利息。