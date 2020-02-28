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青衣交投回暖 預算案後兩日7成交

【明報專訊】各區屋苑二手交投轉旺，本月一度受疫情擴大令區內二手交投大幅回落的青衣區，於預算案公布後，過去兩日內接連錄得7宗成交，累計暫錄30宗成交，佔全月整體23%。

區內代理指，財政預算案後青衣的成交顯著增加，區內指標屋苑盈翠半島新增2宗成交，其中位於7座中層H室，實用面積521方呎，屬2房間隔，以市價890萬元成交，實呎17,083元。原業主於2007年12月以309.5萬元購入，持貨13年，帳面獲利508.5萬元或1.9倍。另一宗則位於盈翠半島6座中低層H室，實用面積518方呎，望海景，以940萬元成交，實呎18,147元，做價重上900萬元大關，並屬同類近月高位。原業主於1998年以295萬元買入，轉手帳面賺645萬元或69%。

泓都兩日連環4宗買賣

另外，西環亦於過去兩日內錄得6宗成交，單計泓都已佔4宗。市場消息指，泓都2座高層G室，實用面積490方呎，屬2房間隔，以1118萬元成交，實呎22,816元；原業主於2009年以491萬元入市，帳面賺627萬元或升近1.3倍。

另一宗則位於屋苑1座中層B室，實用面積663方呎，屬3房間隔，以1560萬元連租約易手，實呎23,529元；原業主2005年以522萬元入市，帳面賺1038萬元或升近2倍，而單位現時以月租3.45萬元租出，亦即新買家現享租金回報約2.7厘。美聯聯席區域經理陳芍宇指，上述均全海景單位，成交價為市價水平，而泓都於財政預算案公布前，2月僅錄得2宗成交，但預算案後即錄4宗，交投步伐明顯加快。

相關字詞﹕盈翠半島 泓都 西環 青衣

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