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香港地產

太古城兩房則王逼1400萬破頂

【明報專訊】二手市況近日稍為回暖，加上財政司長陳茂波前日公布的新財政預算案，推出一籃子「派糖」措施，個別二手特色戶即現高價成交。其中港島東指標屋苑太古城，有頂層2房連天台則王單位，成交價直逼1400萬元，創屋苑同類新高紀錄。

中原資深區域營業董事趙鴻運表示，太古城於新預算案公布後錄得高價成交，天星閣頂層連天台單位，屬實用面積580方呎2房則王，望部分海景。原業主去年中叫價1530萬元，新近減價逾130萬元後或8.5%後，以1399.98萬元售出、實呎24,138元，成交價及呎價均創同類單位新高。原業主2012年初以768萬元購入單位，帳面賺631.98萬元或82%。同類單位於2018年4月曾以1390萬元售出，意味新成交價比舊紀錄推高近10萬元或約1%。

嘉湖3房617萬沽 較高位跌逾一成

不過，本月下旬交投回升，主要由於業主願意擴大議價空間，令價跌量升。天水圍嘉湖山莊本月暫錄26宗成交，美聯首席高級營業經理湯少建指，翠湖居6座中層B室，屬實用面積633方呎3房間隔，以617萬元成交、實呎9747元。原業主2017年初以485萬元購入，持貨剛滿3年，SSD額印稅期剛屆滿，帳面賺132萬元或27%。資料顯示，翠湖居6座同類單位去年5月曾錄得成交價708萬元，意味上述新成交價較去年高峰位回落13%。

第一城2房再失守500萬

美聯助理區域經理翁凱傑指，沙田第一城於新財政預算案公布後連錄2宗成交，其中實用面積284方呎43座低層E室、屬2房戶，以493萬元售出，實呎17,359元，成交價為屋苑一年新低，惟原業主2008年以125萬元購入，帳面仍賺368萬元或2.9倍。

另代理消息指，中半山帝景園4座低層A室，屬實用面積1522方呎3房間隔，新近以5150萬元易手，實呎33,837元，成交價為屋苑2017年5月後的近3年低位。

帝景園3房5150萬易手 3年新低

資料顯示，同類單位去年5月曾以6048萬元售出，新成交價較去年高位回落約15%；原業主1997年7月以3000萬元公司名義購入，帳面仍賺2150萬元或72%。

相關字詞﹕帝景園 太古城 沙田第一城 十大屋苑 嘉湖山莊

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