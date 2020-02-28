經濟
2020/21財政預算案

香港地產

啟德跑道3商業地或轉住宅用途

【明報專訊】反修例風波下，商廈市場首當其衝，本年度啟德多幅跑道區商業地均流標收場，據政府昨日新一年度賣地計劃，3幅啟德跑道區商業地（見圖），包括去年6月高銀金融﹙0530﹚宣布撻訂的啟德跑道區4C區4號商業地皮，將不包括在新一年度賣地計劃之內，發展局指相關地皮將研究是否可改作住宅用途。

儘管在新一年度賣地計劃中，政府仍然積極推出多幅商業地皮，包括3幅位於啟德跑道區、共涉近480萬方呎樓面。不過，在現存賣地計劃中，4幅位於啟德跑道區的商業地皮，新一年度卻抽起其中3幅，所涉的包括曾流標的4C區4號地皮、4C區5號地皮，以及未曾推出的4B區5號地皮。

交通要求不同 需再考量

發展局長黃偉綸透露，政府將會重新審視相關的地皮用途，「睇睇轉做住宅地會唔會好啲」，但商業地與住宅地對運輸或交通要求都有不同，要再考量。事實上，業界均指，啟德跑道區商業地過往招標情况未如理想，除市况問題外，亦是與跑道區遠離港鐵站，以及部分地皮限制發展商需興建一定樓面的酒店有關。

資料顯示，上述3幅地皮中，最受市場關注的是4C區4號地皮，可建樓面863,165方呎，地盤內作酒店用途所涉可建面積不得少於258,947方呎，地盤由高銀金融於去年5月以逾111.244億元投得，每方呎樓面地價12,888元，一度創東九商業地呎價新高。惟事隔一個月，該公司3名執行董事及包括石禮謙等3名獨立董事認為「近期發生的社會矛盾和經濟不穩定」或影響市場，最後決定撻訂。有關地盤至去年9月重推，雖然共收到5份標書，但地政總署仍指入標價未達政府底價，最終流標收場。

[2020/21財政預算案]

相關字詞﹕住宅地 改劃 撻訂 流標 商業地 跑道區 啟德

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