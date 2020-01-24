山頂文輝道重推 估值低見140億 2018年流標 當時港府估值240億至480億

明報記者 林尚民、甘潔瑩

上述物業為山頂文輝道2、4、6、8、9及11號，佔地18.9萬方呎，可建樓面約40.4萬方呎，料可建洋房及分層單位並存的混合式豪宅。綜合各大測量師行資料，項目每方呎樓面地價估值約3.5萬至5萬元，地皮估值即約141億至202億元。

資料顯示，有關地皮最早列入2018/19年賣地計劃內，當時樓市暢旺，各大測量師均看好地皮估值，惟2018年10月截標後，政府仍宣布流標，黃偉綸當時曾透露，開標當天地皮估價是240多億至480億元，而入標價全低於240億元。換言之，項目現時最新估值，較當年跌逾半。雖然地皮在2019/20年度同樣納入賣地計劃，但最終未推出。

首推古洞新發展區私宅地

另發展局公布，新一年度連同官地、港鐵項目及補地價等，料提供15,730伙，當中15幅住宅官地料涉7530伙，佔整體僅約47.8%，是自2012/13年度後罕有地佔比小於50%，而3個港鐵項目，則包括黃竹坑站兩期項目及將軍澳日出康城項目，涉及4050伙，佔約25.7%。此外，補地價項目則涉約4150伙，佔26.5%，至於下年度未有市建局項目。

值得一提的是，來年度賣地計劃中，包括兩幅位於上水古洞的住宅地，是古洞新發展區內首次有可建私樓的官地推出。當中以古洞第25區規模較大，料可建約120萬方呎樓面，市場估值約54億至66億元，每方呎樓面地價約4500至5500元。

馬窩地首季推 涉千伙矚目

至於新一年度首季（4至6月），政府將推出兩幅住宅官地，涉及1370伙，季度供應量則按季減少26%。其中大埔馬窩路項目，預計可建約78.1萬方呎樓面，料提供約1000伙，項目每方呎樓面地價約5300至7000元，總值約41.4億至55億元。另一幅鴨脷洲海旁道地皮，雖然規模較細，但位置臨海，料可建9.7萬方呎樓面，每方呎樓面地價估值約1.2萬至2萬元，總值約11.7億至19.4億元。

[2020/21財政預算案]