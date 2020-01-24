譚新強：COVID-19的尷尬死亡率

雖然世衛仍不願正式宣布COVID-19為global pandemic（全球大流行病），可能部分原因是IMF的總經濟師Gita Gopinath，警告如正式定性為pandemic，將對全球經濟帶來額外打擊，GDP損失可能高達1萬億美元。

但是病毒是不會理會世衛或IMF的定義和指令的，如果疫症要蔓延的話，幾乎是任何方法都阻擋不了的。美國白宮顧問、National Institute of Allergy and Infectious Diseases主管Anthony Fauci醫生認為，中國控制疫情擴散的成效已亦非常不錯，用了不少非常手段，包括封城、停頓交通，近乎短期犧牲全國經濟，都是美國不可能做到的事。即使如此，他承認面對一場正在全球擴散的疫情，根本防不勝防，旅遊限制令甚至所謂封關等措施，對控制疫情和最終被感染人數，未必有很大影響，最多是拖延疫情擴散，爭取寶貴的抗疫準備時間。事實上，意大利是最早禁止中國旅客入境的國家，但後來仍爆發出亞洲以外最多的感染個案。

感染個案最終恐佔全球人口40%至70%

愈來愈多國際頂級學者，包括哈佛傳染病學專家Marc Lipsitch、世衛顧問、生物統計學專家Ira Longini，以及香港大學醫學院長梁卓偉教授等，都作出非常驚人的預測：他們都認為在一年內所有COVID-19的感染個案，可以高達全球人口比例的40%至70%！即使這些專家的電腦模型和預測都是過度悲觀，感染率只達全球人口的5%，已經是3.5億的驚人數目！

如此恐怖的疫症，有什麼解決辦法？什麼時候才可完結呢？最近Fauci醫生對這些問題也發表了一些意見。首先他指出全球很多藥廠和研究所，已在加緊努力研發藥物和疫苗。藥物方面，最有希望的仍是Gilead的Remdesivir，已到了臨牀試驗階段。當然中國也在努力研發類似藥物（或有專利權爭拗），和利用康復者的血漿（blood plasma）作治療，且因情况緊急，或比外國較快速大規模應用。

更重要的是疫苗的研發，按Fauci醫生的說法，最快將在4月開始第一階段，在數百個試點進行疫苗測試，已經是有史以來最快的一次，但整個測試過程需要時間，正式推出疫苗，最快都是一至一年半之後的事，他認為中國也不可能比他們快。他承認，疫苗的研發，幫不了今年的疫情，但對明年將有很大幫助。他的意思是COVID-19有極大機會將成為類似流感，每年都捲土重來，但嚴重性不一樣的endemic（風土病）！其實如果真的能研發出疫苗，不論時間，已經是一個突破。感染人類的冠狀病毒有7種，包括兩種導致普通傷風，一種主要導致兒童支氣管炎，一種導致呼吸困難和肺炎，以及SARS、MERS和最新的COVID-19，到現時為止，仍未成功研發任何疫苗或抗病毒藥物！難度有多高，可想而知。

如今年沒有疫苗或藥物，疫情到什麼時候才可結束呢？不少人，包括美國總統特朗普和中國抗疫領軍人物鍾南山教授等，不約而同都說疫情將在4月受控。我認為中國疫情在4月左右受控的機會較大（如無二次爆發），因為中國是最先出現疫情，亦是採取最嚴厲抗疫措施的，按照FIFO概念，第一個國家停止疫情也頗合理。相反，美國真正大規模爆發仍未開始（當然希望不會發生），但如不幸在未來一兩個月內才開始，4月疫情停止的機會不高。

不少專家如Fauci都認為COVID-19的疫情，可能跟季節性流感類似，或將隨天氣回暖而逐漸減輕，但願如此，惟不可保證，因為這是一個全新病毒，况且在新加坡如此熱的地方，也有不少個案（但近日似乎已受控）。我也曾提過，多種新病毒的出現，應與氣候變化有關。其中一點是人體的免疫能力，部分來自保持比環境高很多的約攝氏36度體溫，但隨着全球暖化，似乎病毒也逐漸適應較高溫度，所以或許疫情將維持至夏季，同時病毒和人類體溫差距減少，亦可能減低我們的免疫能力。蝙蝠之所以是多種病毒的最理想宿主，正因牠的體溫竟然高達攝氏38至40度以上，所以雖然身上蘊藏著多種病毒，自身反而不受影響。

專家如Lipsitch和Longini，雖然預測今年感染人數可能高達數億甚至數十億，但他們都預期大部分被感染者症狀輕微（可能跟接觸到的病毒量，年紀和健康情况有關），超過一半人完全沒有病症，但就可能仍有傳染力。

他們的預測，與我過去3周討論的死亡率的疑惑，是相關的。其實傳染病死亡率有兩個不同概念：（一）Case Fatality Rate （CFR，確診死亡率），即死亡人數除以確診人數計算；（二）Infection Fatality Rate （IFR，感染死亡率），即死亡人數除以受感染人數，必比CFR低。

CFR並非一個constant（常數），在疫情不同階段會出現變化。以今次COVID-19為例，數周前的全球CFR只約2%，但現在隨着疫症蔓延，CFR已升至看似更嚴重的3%。即使中國以外，CFR也從約0.2%升至1.2%。原因可以有很多，包括隨着個案增加，各地醫療系統不勝負荷，多了病人失救情况。除此，亦有可能是病毒出現基因變異，變得毒性更強，但較多情况是病毒愈變愈弱。

最有可能的是隨著疫情擴散，受感染人數急速上升，比例上遠超過確診和死亡人數，所以CFR上升。但非常重要的一點是，IFR未必也在同步上升，或許反而在下降都有可能。SARS的死亡率演變過程正是這樣。最初時CFR只約6%，然後逐漸急升至近50%，後來逐漸連較輕的病例都被診斷治理，CFR逐漸跟IFR走近，到整個疫情過後，總結下來的CFR為9.5%。

所以不少專家估計COVID-19的情况也差不多，疫症爆發初時，CFR將攀升一段時間，但後來也將逐漸下降，與IFR接軌。有些專家估計COVID-19的IFR約為0.3%至1.0%，但這只是憑電腦模式推算出來的猜測。

全球各國面對的最大問題是COVID-19的CFR，處於最尷尬的2%至4%區間。如果CFR高達10%或以上，即到了SARS或更嚴重的MERS級別，那麼想也不用想，人命關天，無論如何犧牲經濟，都在所不惜，國民也不會有怨言。

確診死亡率不高 健康經濟難取捨

反過來，如果CFR，真的如流感般，0.1%不到，那麼即使R0傳染度頗高，受感染人數極多，總死亡人數數以萬計，但抱歉，幾乎肯定沒有任何國家會為此而全面犧牲經濟，只會呼籲國民勤洗手，注意個人衛生，最多只會暫時關閉某些個別學校和社區中心，休想政府會下令停止交通系統運作或全面停頓經濟。

但COVID-19的CFR約2%至4%，就最難作出保護公共健康與犧牲經濟程度之間的最適當取捨。大家雖然都懷疑IFR是低很多的0.3%至1%，甚至更低，如屬實，亦即未來的CFR也極可能將逐漸降至這水平，但這畢竟只是一個沒什麼真憑實據的電腦模式猜測，誰敢就以此作準，就隨便輕鬆應付疫情，不作出最大努力去防止疫情擴散？

中國經歷過SARS的慘痛教訓，所以即使COVID-19的CFR仍遠低於SARS，但總個案又遠多於SARS，所以國家選擇採取的應對措施，遠比SARS那一次嚴厲，寧願犧牲短期經濟， 實在無可厚非。

特朗普現在面對的抉擇也同樣困難。最佳情况當然是能夠成功防止疫症在美國大規模爆發，但如果疫情繼續惡化變成真正的global pandemic，美國也將無法阻擋疫情擴散。周三特朗普在緊急疫情記招上，仍企圖勸喻國民冷靜，不用擔心疫情，委派副總統彭斯為抗疫元帥。他繼續把COVID-19疫情跟季節性流感作比較，指出每年流感死亡人數高達數萬。但他當然沒有指出到現時為止，COVID-19的CFR，是流感的30倍，怎可以混為一談！

倘特朗普穩民心不果 美選情添變數

從今周美股的反應來看，投資者和美國國民也不相信特朗普的謊言。在周一美股第一天大跌後，他人還在印度時，已發推文叫大家不用擔心，更建議投資者入場撈底。但結果周二美股仍繼續大跌，今周美股市值已蒸發了2萬億美元！

萬一特朗普處理疫情失當，譬如過度鬆散，完全不願停止任何經濟和社區活動，而導致大量人受到感染，死亡人數急升，釀成人道災難，同時美國經濟又因疫情而放緩受損，股市又繼續調整，那麼特朗普本來勝算在握的連任選舉工程，都可能添加不少變數。

我雖不是傳染病專家，但也算是一個有點邏輯的人，况且所謂專家也沒有好主意的專利權。說到底，到了現在，盡快解開最終CFR，和現時IFR的疑團，有刻不容緩的迫切性，實需要一點"out of the box thinking"（跳出盒子思維）。最可靠方法只有一個，就是在懷疑感染率已高達約3%或以上的地區，進行大規模隨機測試。

如果置信水平能達到95%，而誤差範圍小於±0.5%，那麼統計出來的感染率就必然有極強公信力。有了感染率，就可用來計算IFR，和預測CFR的未來走勢。掌握好這些數據，就可作出更佳的公共政策取捨，精準決定這疫情值得犧牲多少經濟。

現時在全球，除鑽石公主號郵輪的人肉實驗室外的20%感染率外，相信感染率最高的地方暫時仍是武漢，所以我已多次呼籲在那裏進行隨機測試。我不知道當局有沒有這樣做，或者做了仍未公布。似乎當局的主要對策仍跟對抗SARS時一樣，目的為完全消滅COVID-19，仍不接受它已成為風土病，將長期與人類並存。

再過一段時間，如不幸大邱疫情沒有改善，當感染率升至某一水平時，亦可探討在那裏進行隨機測試的可行性。

中環資產投資行政總裁

[譚新強 中環新譚]