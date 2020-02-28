經濟
周顯 投資二三事

投資策略

周顯：YouTube拍片轉型 怕窮唯有搏命學

【明報專訊】日前，我去駿景軒吃飯，碰到了某名朋友，他說有好幾隻新股等圍飛，折讓三成半，有無人制？我心想，三成半，都應該好易食，於是打電話問了幾個朋友。誰知他們紛紛推搪，其中一名說得坦白﹕先前坐的貨，還未沽得到，而且還被人call孖展，現在你給我discount九成，有錢執，我都無錢入貨呀！

想不到市場慘到這個地步，我仲以為剩係得我一個食穀種𠻹！

雖然懶 更怕死！

駿景軒是我最喜歡的餐廳之一，因為座位夠舒服，又無人，價格又不算太貴，而且樣樣菜都有水準。最初的時候，老闆的保鏢只要見到我，便會自動埋單，後來可能我來得太多，而且還常常一來十幾個人，老闆不勝其煩，因此只有碰到我，和我寒暄幾句，才會埋單。有讀者投訴說，我把聲太衰，又不是劉德華（咁靚仔），因此寧願看我的文章，不看我的YouTube。你估我真係好想拍YouTube咩，只是形勢比人強，看文字的人愈來愈少，除非我想放棄現時的所有fans，否則只有轉型。對我來說，寫字簡單得多，而且更為static，可以慢慢hea住找資料，相對來說，拍片就不能讀得太深入，不過都無辦法啦！

這令我想起當年搞《香港投資日報》，為了省錢，請了多名老編輯。我很奇怪，這些老編輯的工作生命已走到了絕路，還是拒絕學習任何新的技術，如果是我，一定會搏命學習，因為，我雖然懶，但真的好怕窮，更怕死！

[周顯 投資二三事]

上 / 下一篇新聞

吳光正低現金比例 私有化會德豐 每股獲派1股九倉1股九置 實際出資81億
吳光正低現金比例 私有化會德豐 每股獲派1股九倉1股九置 實際出資81億
換股後「高息」未必可持續
換股後「高息」未必可持續
特首選舉成分水嶺 吳光正聚焦生意王國
特首選舉成分水嶺 吳光正聚焦生意王國
新地中期核心盈利倒退2.3%
新地中期核心盈利倒退2.3%
北水續買 恒指跌轉升82點
北水續買 恒指跌轉升82點
渣打去年稅前溢利增46% 預告今年收入增長低於目標
渣打去年稅前溢利增46% 預告今年收入增長低於目標
創興銀行去年多賺7.97%
創興銀行去年多賺7.97%
銀娛全年少賺3% 停業期間日燒2300萬
銀娛全年少賺3% 停業期間日燒2300萬
兩新股今起招股 煜盛最多籌13億
兩新股今起招股 煜盛最多籌13億
惠譽標普：財赤不影響港評級
惠譽標普：財赤不影響港評級
百威亞太：內地夜生活近停頓 首兩月收入減
百威亞太：內地夜生活近停頓 首兩月收入減
億達救亡 高息新債換舊債 須75%債權人同意 評級料遭降至近「違約」
億達救亡 高息新債換舊債 須75%債權人同意 評級料遭降至近「違約」
世華第三財季純利近倍升
世華第三財季純利近倍升
AlipayHK登陸澳門 覆蓋逾萬商舖
AlipayHK登陸澳門 覆蓋逾萬商舖
歐美股市早段未止瀉 憂疫症蔓延 道指曾挫950點
歐美股市早段未止瀉 憂疫症蔓延 道指曾挫950點
彭博：沙特阿美籌海外第二上市
彭博：沙特阿美籌海外第二上市
微軟盈警 稱疫情阻礙生產
微軟盈警 稱疫情阻礙生產
張兆聰：港股近底部 買市最直接
張兆聰：港股近底部 買市最直接
力伍：新冠病毒重創全球股市
力伍：新冠病毒重創全球股市
技術取勝：海螺水泥需守住57元
技術取勝：海螺水泥需守住57元
盧駿匡：小心恒指形成頭肩頂
盧駿匡：小心恒指形成頭肩頂
富臨華置股東會奇招抗疫
富臨華置股東會奇招抗疫
劉思明：憧憬救巿 舊經濟股領漲
劉思明：憧憬救巿 舊經濟股領漲
譚新強：COVID-19的尷尬死亡率
譚新強：COVID-19的尷尬死亡率
湯文亮：能承受財赤是好事
湯文亮：能承受財赤是好事
倫敦市中心租金料5年升一成 脫歐明朗化 樓價「疫市」不跌反升
倫敦市中心租金料5年升一成 脫歐明朗化 樓價「疫市」不跌反升
山頂文輝道重推 估值低見140億 2018年流標 當時港府估值240億至480億
山頂文輝道重推 估值低見140億 2018年流標 當時港府估值240億至480億
啟德跑道3商業地或轉住宅用途
啟德跑道3商業地或轉住宅用途
太古城兩房則王逼1400萬破頂
太古城兩房則王逼1400萬破頂
青衣交投回暖 預算案後兩日7成交
青衣交投回暖 預算案後兩日7成交
派糖改善氣氛 19新盤4天推371伙
派糖改善氣氛 19新盤4天推371伙