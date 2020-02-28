周顯：YouTube拍片轉型 怕窮唯有搏命學

想不到市場慘到這個地步，我仲以為剩係得我一個食穀種𠻹！

雖然懶 更怕死！

駿景軒是我最喜歡的餐廳之一，因為座位夠舒服，又無人，價格又不算太貴，而且樣樣菜都有水準。最初的時候，老闆的保鏢只要見到我，便會自動埋單，後來可能我來得太多，而且還常常一來十幾個人，老闆不勝其煩，因此只有碰到我，和我寒暄幾句，才會埋單。有讀者投訴說，我把聲太衰，又不是劉德華（咁靚仔），因此寧願看我的文章，不看我的YouTube。你估我真係好想拍YouTube咩，只是形勢比人強，看文字的人愈來愈少，除非我想放棄現時的所有fans，否則只有轉型。對我來說，寫字簡單得多，而且更為static，可以慢慢hea住找資料，相對來說，拍片就不能讀得太深入，不過都無辦法啦！

這令我想起當年搞《香港投資日報》，為了省錢，請了多名老編輯。我很奇怪，這些老編輯的工作生命已走到了絕路，還是拒絕學習任何新的技術，如果是我，一定會搏命學習，因為，我雖然懶，但真的好怕窮，更怕死！

[周顯 投資二三事]